Adrenaline-video: auto haalt 54 racewagens in tijdens één rondje op dit circuit

VIDEO / RIJ-IMPRESSIE Chevrolet Corvette C8: alterna­tief voor Ferrari of slap aftreksel van het origineel?

31 augustus De Chevrolet Corvette maakte altijd indruk met zijn dikke V8 in de enorme neus. Bij de achtste generatie (C8) van the real American sportscar is alles anders. In de korte neus past de weekendbagage, en die moddervette achtcilinder ligt vanaf nu direct achter de voorstoelen. Is de Corvette C8 daarmee een serieus alternatief voor een Ferrari of een dieptepunt in de lange Corvette-historie?