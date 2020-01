‘Actieradius Tesla Model Y verhoogd naar 505 kilometer’

Tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers zei Tesla dat het bereik van de Model Y, gemeten volgens de EPA-norm, is verhoogd van 450 naar 505 kilometer. Doorgaans leidt een dergelijke schatting op basis van de in de Verenigde Staten gehanteerde EPA-norm tot een lager kilometeraantal dan bij de WLTP-norm. Desondanks meldt de Nederlandse Tesla-website op basis van de WLTP-norm nu óók een bereik van 505 km voor de Long Range-versie van de Model Y. Het Performance-model haalt op basis van de wltp-norm 480 km, al geeft de Amerikaanse Tesla-website weer dat het Performance-model net als de Long Range-versie een bereik van omgerekend 505 km haalt. Tesla stelt dat de hogere actieradius betekent dat de Model Y zijn voorsprong als meest energie-efficiënte SUV ter wereld verder heeft vergroot.

Op de Amerikaanse Tesla-website staat dat de eerste leveringen van de Tesla Model Y in maart van dit jaar beginnen, terwijl op de Nederlandse site staat dat de productie naar verwachting begin 2021 aanvangt. Tesla zei bij de presentatie van de kwartaalcijfers deze maand al begonnen te zijn met het geleidelijk opvoeren van de productie van de Model Y in de fabriek in het Amerikaanse Fremont en dat de leveringen aan het einde van het eerste kwartaal beginnen.

Coronavirus

De huidige jaarlijkse productiecapaciteit van de Model 3 en Y gezamenlijk ligt in Fremont op 400.000 en moet halverwege dit jaar op 500.000 liggen. Momenteel ligt de jaarlijkse Fremont-capaciteit van de Model S en X op 90.000. In de nieuwe fabriek in Shanghai, die inmiddels tijdelijk is gesloten wegens het coronavirus, ligt de jaarcapaciteit op 150.000 voor de Model 3 en de productielijn voor de Model Y wordt daar nu gebouwd. Volgens Tesla moet de jaarlijkse productiecapaciteit voor de Model Y in deze Chinese fabriek tenminste op het niveau van die voor de Model 3 komen. Uiteindelijk moeten de Model 3 en Y ook geproduceerd worden in de Tesla-fabriek die in Berlijn komt.

Tesla leverde in het laatste kwartaal van vorig jaar in totaal 112.095 voertuigen, wat volgens het bedrijf een record is. Het leeuwendeel van de leveringen werd gevormd door de Model 3, waarvan er 92.620 werden geleverd, een stijging van 46 procent ten opzichte van het laatste kwartaal van 2018. Van die 112.095 geleverde auto’s waren er 19.475 toe te schrijven aan de Model X en S, een daling van 29 procent. Wat de productie betreft werden er in het afgelopen kwartaal 17.933 Model S- en Model X-auto’s gemaakt, tegenover 86.958 Model 3's. Een jaar eerder lagen die aantallen nog op respectievelijk 25.161 en 61.394.