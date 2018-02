Lancering Tesla vanavond om 19:30 uur

AchtergrondDe krachtigste draagraket staat klaar in haar lanceerplatform. Aan boord ook de rode Tesla van Elon Musk. Als de lancering lukt, zal de auto járen in de ruimte zweven.

Eindelijk, klinkt het bij diegenen die er al maanden naar uitkijken: rond 19.30 uur vanavond wordt de krachtigste raket sinds maanraket Saturn V de ruimte ingestuurd. Aan boord: de rode Tesla van Elon Musk. Hij houdt dus woord.

Je weet maar nooit wie binnen miljoenen jaren ons zonnestelsel met een bezoekje vereert. Al staat één ding vast: ze zullen in de baan om de zon plots een rood voertuig zien cirkelen. Een Tesla Roadster, met uitneembaar glazen dak. “De snelste wagen ter wereld in 2017, toch volgens de oprichter van Tesla, Elon Musk”, zullen ze op het internet (?) zien verschijnen wanneer ze op zoek gaan naar wat meer informatie. “In de ruimte gestuurd op 6 februari 2018.”

Cape Canavaral

Vandaag dus. En wat al maanden als grap wordt bestempeld, blijkt nu toch waar. Elon Musk - ook oprichter van ruimtevaartbedrijf SpaceX - postte gisteren nog een foto op sociale media: z’n auto zit vastgegespt boven in de Falcon Heavy-raket. Die staat intussen kaarsrecht in haar lanceerplatform Apollo 39A op Cape Canaveral in Florida. Klaar om rond 13.30 uur plaatselijke tijd de ruimte in te gaan, bij ons vanaf 19.30 uur. De plek ademt trouwens geschiedenis uit, want ook Neil Armstrong werd vanaf deze basis naar de maan gestuurd.

27 motoren

In april 2011 al maakte SpaceX bekend dat “the world’s most powerful rocket” een lanceerdatum had. Al kwam het bedrijf niet verder dan ‘eind 2013 of 2014’. Die datum bleek veel te optimistisch. De raket is pas in het tweede deel van december vorig jaar geassembleerd, waarna het gevaarte goed een maand geleden rechtop werd gezet. Tot de kortstondige shutdown van de Amerikaanse overheid roet in het eten gooide. Op 24 januari volgde eindelijk de eerste test waarbij alle 27 motoren tegelijkertijd ontbrand werden - een huzarenwerk.

Falcon 9

En dus wordt vandaag ook een absoluut nagelbijtmoment. Na jaren uitstel en het feit dat het productieproces “veel moeilijker” bleek dan gedacht, volgt de maiden trip. Die voor Musk al geslaagd zou zijn “indien de Falcon Heavy ver genoeg van haar lanceerplatform afkomt, zodat het niet beschadigd raakt”. “Dat zou ik eerlijk gezegd zelf al als winst beschouwen”, liet hij eerder optekenen.

Wat de Heavy nu zo speciaal maakt? In feite is hij het sterkere broertje van de Falcon 9 met nog eens twee extra stuwmotoren, die aan weerszijden zijn gemonteerd. De Falcon Heavy heeft dus in totaal 27 raketmotoren, drie keer zoveel als waar de Falcon 9 over beschikt. De Heavy wordt zo de krachtigste raket sinds de maanraket Saturn V, die sinds 1973 niet meer heeft gevlogen. En heeft meer dan tweemaal de vrachtcapaciteit van de krachtigste raket op de huidige markt (voor de specialisten: de Delta IV Heavy, goed voor 28,8 ton). Ook andere huidige operationele raketten komen lang niet in de buurt van de stuwkracht van de Falcon Heavy. De in 2011 door de NASA uit dienst genomen Space Shuttle bijvoorbeeld kon een vracht van 24.000 kilo in een lage baan om de Aarde brengen. Volgens SpaceX kan hun tuig 63.800 kilo aan. Op een reis naar Mars zou dat 16.800 kilo zijn.

Space Oddity