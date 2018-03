Acht vragen over E-Call, de verplichte noodoproep in nieuwe auto’s

Nieuwe auto’s moeten vanaf 1 april zijn uitgerust met de zogenaamde E-Call. Het systeem kan volgens de Europese Unie tot 2.500 verkeersdoden per jaar schelen. Wat u moet weten over het noodoproepsysteem hebben we samengevat in acht vragen.

Elke seconde telt vaak bij reddingsoperaties na een auto-ongeluk. Aangezien zwaargewonde chauffeurs en passagiers vaak geen noodoproep via de smartphone kunnen doen, gaat kostbare tijd verloren. Om een ​​dergelijk scenario te vermijden, introduceert de Europese Unie een noodoproepsensor in nieuwe auto's. Wanneer er een ongeluk gebeurt, zal de auto automatisch een alarmnummer bellen. Op die manier kunnen de hulpdiensten sneller ter plaatse zijn en op die manier mogelijk levens redden. Vanaf 1 april 2018 moeten alle nieuwe voertuigen (personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen) standaard uitgerust zijn met zo’n e-Call-systeem.

Wat is E-Call?

E-Call is de afkorting van ‘Emergency call’ (noodoproep) en staat voor een Europa-breed, op satellieten gebaseerd noodoproepsysteem in voertuigen. De E-Call noodoproep maakt gebruik van mobiele telefonie en positiebepaling per satelliet om een ​​telefoonverbinding tot stand te brengen met het uniforme alarmnummer 112 na een ongeval. Naast de spraakverbinding verzendt het elektronische oproepsysteem in het voertuig gegevens met relevante informatie over de locatie van het ongeval en het type voertuig.

Hoe werkt E-Call?

Het systeem bestaat uit een simkaart-achtige mobiele chip, die ook de locatiegegevens van de auto via GPS doorgeeft. Sensoren detecteren wanneer de auto hard wordt geraakt of wanneer de airbags worden geactiveerd. In dit geval stuurt het systeem een ​​noodoproep en wordt de locatie van de auto doorgeven. In het geval van zware impact wordt de noodoproep automatisch geactiveerd, maar deze kan met een knop in het plafond ook handmatig worden ingeschakeld. Dankzij de spraakverbinding is het mogelijk om de reddingsdiensten van extra informatie te voorzien.

Wat zijn de vereisten voor E-Call?

De EU-wetgeving verplicht de fabrikanten om de apparatuur vanaf 1 april standaard in te bouwen, ook als ze al een eigen noodoproepdienst aanbieden. Voor voertuigeigenaren zijn er geen extra kosten of aanpassingsverplichtingen. Het nieuwe noodoproepsysteem vereist een airbag-besturingseenheid, satellietontvanger, mobiele antenne, E-Call besturings-unit, een microfoon plus luidspreker, een nood-accu, noodknop en indicatielampje.

Welke gegevens worden verzonden?

Als een E-Call automatisch of handmatig wordt vastgesteld, worden de volgende gegevens eenmalig verzonden: noodoproeptype, chassisnummer van de auto, type aandrijving, tijd, GPS-positie, GPS-richting, de twee voorgaande GPS-posities en het aantal passagiers. De fabrikanten kunnen ook maximaal 94 bytes aan fabrikant-specifieke informatie toevoegen, bijvoorbeeld met betrekking tot het uitschakelen van de spanning van elektrische of hybride auto’s.

Is de privacy in gevaar?

Sommige partijen zijn daar wel bang voor. Volgens de EU-wetgeving worden echter alleen bij ongevallen gegevens doorgestuurd. E-Call stuurt bovendien uitsluitend gegevens direct naar de hulpverleners na een ongeval, niet naar de fabrikant, tenzij de eigenaar van de auto het opzettelijk anders heeft ingesteld. E-Call registreert ook geen gegevens met betrekking tot wat er in de auto gebeurt. De E-Call-verordening stelt duidelijk dat geen uitwisseling van gegevens tussen het wettelijk voorgeschreven E-Call-systeem en een systeem van de fabrikant zelf is toegestaan.

Welke E-Call-systemen bieden de fabrikanten aan?

Sinds eind jaren negentig boden sommige autofabrikanten hun eigen noodoproepdiensten aan, meestal in een pakket met andere telematicadiensten zoals navigatie, pechhulp-oproepen en informatiediensten. De nooddiensten van deze fabrikant bestaan hoofdzakelijk uit particuliere bemiddeling tussen hulpzoekende inzittenden van voertuigen en openbare hulpverlenersinstanties. In Europa worden dergelijke nooddiensten door verschillende fabrikanten aangeboden. Mercedes heeft sinds 2014 bijvoorbeeld standaard zo’n systeem aan boord van alle auto’s die het merk levert.

Dus die auto’s hoeven niet voorzien te worden van E-Call?

Particuliere hulpdiensten zijn niet compatibel met de Europese E-Call, die gebaseerd is op het noodnummer 112. Ze functioneren echter meestal wel op vergelijkbare wijze. Bestuurders van auto’s met een eigen noodoproepdienst van de fabrikant mogen zelf kiezen tussen de eigen noodoproepdienst van de fabrikant en de verplichte pan-Europese 112-E-Call-dienst. Maar het betekent niet dat deze fabrikanten het verplichte EU-systeem achterwege kunnen laten.

Hoeveel mensenlevens worden erdoor gered?