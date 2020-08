832 kilometer op één lading: brengt deze auto Tesla in het nauw?

Aangezien de auto is gemeten met de strengere Amerikaanse richtlijnen, kan de Lucid volgens de WLTP-normen wellicht nog verder komen, tot misschien wel meer dan 900 kilometer. De auto beschikt hiertoe over een gigantische 900 volt-accu met een capaciteit van 100 of 130 kWh. Behalve de indrukwekkende actieradius heeft het model naar verluidt ook superieure prestaties. Dankzij een gecombineerd vermogen van 1000 pk zou de acceleratie naar 100 km/u slechts 2,5 seconden in beslag nemen. De topsnelheid bedraagt maar liefst 320 km/u.

De Lucid Air is wel groter en duurder dan de duurste Tesla. Het model valt in de categorie S-Klasse en BMW 7 Serie en heeft dus meer plek voor zijn accu's. Maar dan nog is het indrukwekkend wat de Air presteert. Ook is de luchtweerstand van de Air lager dan die van Tesla en krijgt het model 32 sensoren als onderdeel van een alternatief voor Autopilot, genaamd DreamDrive. Maar de grootste troef van de Amerikanen is misschien nog wel de geclaimde laadsnelheid van meer dan 1930 kilometer per uur. Dat is veel meer dan een Model 3 Long Range, want dat model komt niet verder dan 850 km/u.