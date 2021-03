70, 80, 90: wat betekenen al die bordjes met snelheden achterop een vrachtauto?

Autoredacteur Niek Schenk: ,,Als het gaat om snelheidslimieten voor vrachtauto’s is de eenheid in de Europese Unie ver te zoeken. Bovendien zijn de limieten in sommige landen afhankelijk van het gewicht van de vrachtauto. Omdat je gewicht niet kunt zien, is het in sommige landen verplicht om achterop de vrachtauto aan te geven welke limiet er voor het betreffende voertuig geldt. Trucks die vaak in meerdere landen komen, hebben meerdere bordjes.”