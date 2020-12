4,5 miljoen euro voor ontwikkeling hyperloop in Nederland

In de zweeftrein van Breda naar Almere?

26 september BREDA/OOSTERHOUT - In een half uur van Breda naar Almere? Met een magneetzweeftrein die honderden kilometers per uur gaat. Als het aan de Stichting Freedom of Mobility ligt, maakt Nederland snel werk van zo'n hypermoderne noord-zuidverbinding. ,,Je verbindt 1,2 miljoen mensen.”