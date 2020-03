30.000 euro boete dreigt voor opgevoerde elektrische fiets in Frankrijk

Het opvoeren van een elektrische fiets door een handelaar kan ertoe leiden dat deze zijn vak drie jaar lang niet mag uitvoeren, meldt Tweewieler.nl. De opgevoerde fietsen mogen ook niet meer de weg op tot ze weer in originele staat zijn teruggebracht. Het is niet bekend hoe wordt gecontroleerd op eventuele overtredingen of waarvan de exacte hoogte van de boetes afhangt.



De wet, die met ingang van dit jaar van kracht werd, verbiedt het vermogen van de motor te verhogen zodat de voorgeschreven snelheden van 25 kilometer per uur voor ‘gewone’ elektrische fietsen of 45 kilometer per uur voor de zogeheten speed pedelecs zou worden overschreden. Wanneer de tweewielers sneller rijden dan oorspronkelijk, zijn ze niet langer fietsen en ben je dus ook niet verzekerd.



Ook Spanje en het Verenigd Koninkrijk zijn fel gekant tegen het opvoeren van elektrische fietsen. In Nederland zei verkeersminister Van Nieuwenhuizen vorig jaar nog dat ze voorlopig geen extra controles laat uitvoeren. Het opvoeren van een e-bike of de verkoop van opvoerkastjes is in Nederland weliswaar niet verboden, maar je mag niet met de opgevoerde voertuigen op de openbare weg fietsen. Vandaar dat handelaren in opvoersets in Nederland ook niet bestraft worden.