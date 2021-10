23-jarige moet zijn BMW verkopen van de rechter

Auto in beslag genomen die mogelijk betrokken was bij geweldsin­ci­den­ten in de regio rondom Alex R.

11 oktober Een auto die mogelijk betrokken was bij de brandstichting bij het bedrijfspand aan de Edisonweg in Alblasserdam (eind augustus), is in beslag genomen. Dinsdag wordt in Opsporing Verzocht opnieuw aandacht besteed aan de reeks geweldsincidenten in de regio, die verband houden met de ‘vergisontvoering’ en het beoogde doelwit Alex R., die in Alblasserdam woont. ,,Het onderzoek gaat door.’’