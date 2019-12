1000 Model 3’s per dag: zo werkt Tesla aan een ‘afleverrecord’

VIDEODat de Tesla Model 3 op dit moment de best verkochte auto van Nederland is mag goed nieuws zijn voor de Amerikaanse fabrikant, het levert de Amsterdamse haven een enorme logistieke uitdaging op. Bij hoge uitzondering zijn wij getuige van dat hele proces: hoe talloze Tesla’s in een paar uur tijd van de boot naar hun nieuwe eigenaren gaan.

Maar liefst 3.704 Model 3’s staan er op het immense schip dat zojuist de Amsterdamse is ingevaren. Niet minder dan twaalf verdiepingen vol met fonkelnieuwe elektrische auto’s, die twee weken geleden nog in San Francisco stonden. Een groot deel van de lading gaat over een paar uur al naar Nederlandse eigenaren, die in groten getale voor de Amerikaanse sedan gevallen zijn.

Tesla verkoopt zich dit jaar suf: inmiddels staan ruim 25.000 exemplaren van de Model 3 op kenteken en het merk verwacht voor het einde van 2019 op zo’n 30.000 stuks uit te komen, een ongekend aantal voor een elektrisch model (EV). De populariteit heeft veel te maken met ons belastingsysteem: wie dit jaar nog een EV weet te scoren, hoeft als zakelijke rijder slechts 4 procent van de nieuwwaarde bij het inkomen op te tellen. Om exact dezelfde reden heeft Tesla haast met het afleveren van de duizenden exemplaren: eigenaren die hun auto ná 1 januari krijgen, betalen straks het dubbele aan bijtelling.

Volledig scherm Vele duizenden Tesla Model 3's staan te wachten op hun nieuwe eigenaren © AD

Gestroomlijnd

Om zoveel mogelijk klanten te bedienen, heeft Tesla het afleverproces naar eigen zeggen ‘gestroomlijnd’. In plaats van dat de auto’s eerst op een vrachtwagen gaan en de aflevering bij een dealer ergens in Nederland plaatsvindt, moeten de aanstaande Model 3-bestuurders zich melden bij de Koopman Car Terminal in het Westelijk Havengebied.

Tegen tien uur ’s ochtends stroomt de tijdelijke ontvangsthal vol met verwachtingsvolle Tesla-rijders in spé. Kunstkerstbomen, grijze designbanken en vlotte achtergrondmuziek kunnen niet verhullen dat alles hier om efficiëntie draait: hoe eerder de bestuurders op pad zijn met hun nieuwe auto, hoe meer klanten geholpen kunnen worden. Tesla Nederland noemt dit een bewuste keuze: ,,Voorheen kwamen onze klanten naar onze fabriek in Tilburg. Omdat de capaciteit daar lager ligt, moesten mensen soms lang wachten en dat wil niemand. Hier vinden onze gasten het juist fijn dat ze snel weer op pad zijn.” Wie dat wil, is binnen een kwartier weer weg.

Volledig scherm Aanmelden bij de balie en door naar je auto © AD

Het tempo zit er inderdaad lekker in: een klant meldt zich aan de balie, krijgt een formulier en een code om zijn of haar auto te vinden op het immense buitenterrein. Opvallend genoeg helpen bestaande Tesla-rijders, die zich hebben verenigd in een club, mee om hen de weg te wijzen. ,,Dat doen we geheel vrijwillig. Ik ben zzp’er maar neem hier met plezier een paar dagen vrij voor. Het is mooi om mensen te verwelkomen in een Tesla en ik help graag mee om die auto’s de weg op te krijgen. We zijn geen sekte hoor, het is gewoon gezellig.”

Volledig scherm Huidige Tesla-rijders helpen mee als vrijwilliger © Roland Tameling

Duizend per dag

Drie uur eerder, het is iets na zevenen in de ochtend, beginnen 180 medewerkers van de Koopman Car Terminal met het uitladen van de duizenden auto’s. Ook hier een soepel proces: pendelauto’s rijden af en aan met chauffeurs, die de Model 3’s vervolgens in groepjes van vier uit de buik van de boot rijden. Een korte stop bij de opzichter om de auto ‘uit te checken’ en snel door naar de parkeerplaats om de zwarte, witte, blauwe, grijze en rode Tesla’s (meer keuze aan kleuren biedt Tesla niet, ook bij de productie van de auto’s draait alles om efficiency) in het gelid te parkeren. Zo ‘doen’ de mannen en vrouwen van Koopman er ongeveer duizend per dag.

Voor het ‘afleverklaar’ maken van de auto’s is even verderop een andere tent ingericht: achter elkaar door worden modellen van transportfolie ontdaan, gepoetst en van een kenteken voorzien – in een hoek staan de duizenden gele nummerplaten al klaar in blauwe bakken. In een andere hoek dienen twee half gedemonteerde donorauto’s als noodvoorziening van onderdelen: ,,Mocht een Model 3 onverhoopt transportschade hebben, is het sneller om hier onderdelen van af te halen dan ze door een koerier te laten brengen. Gelukkig is dat vrijwel nooit nodig.” Nog snel een Mennekes-laadkabel in de achterbak en de Tesla is klaar voor de ontmoeting met z’n nieuwe eigenaar.

Volledig scherm Een laatste check gebeurt in een tijdelijke tent © Roland Tameling

Geen bloemetje

Die ontmoeting is een wat kille bedoeling. Eindhovenaar Martin van de Ven loopt zonder begeleiding of bloemetje op zijn rode Model 3 ‘Long Range’ af, maar is al lang blij dat hij zijn auto dit jaar in ontvangst kan nemen. ,,Eerst zou ik een witte ‘Standard Range’ krijgen maar die was ineens niet meer leverbaar. Toen heb ik maar deze rode gekozen. De traditionele uitleg van de dealer over de functies van de auto mis ik niet, want Tesla heeft ons van tevoren goed genoeg voorbereid met allerlei filmpjes. En een bloemetje is leuk, maar geeft mij eerder het gevoel dat ik te veel heb betaald. Ik kom hier niet voor persoonlijk contact, maar om een auto te halen.”

Even snel terug naar de dorpsdealer is er niet bij voor Tesla-rijders (het concern heeft in Nederland slechts een paar vestigingen), dus voor vertrek krijgen de nieuwbakken eigenaren het advies hun auto goed te controleren op eventuele problemen. Bij de Model 3 van Van de Ven blijkt het klepje van de laadopening niet helemaal netjes te sluiten, dus krijgt hij bezoek van een Tesla-technicus die het mankement ter plaatse herstelt. Ook een zo kort mogelijke, tot in de puntjes geplande afleverketen kan niet zonder improvisatie.

Volledig scherm Tesla-rijders op weg naar hun nieuwe Model 3 © AD

Ja, ook hier klinkt her en der kritiek op de ‘kille, onpersoonlijke wijze’ waarop Tesla de auto’s overhandigt aan nieuwe klanten. Maar het overgrote deel van de mensen die vandaag naar Amsterdam zijn afgereisd, bekijkt het zakelijk en komt zelf ook niet voor een theekransje. Een gevoel van opwinding overheerst: deze mensen hebben voor de laagst mogelijke prijs één van de meest gewilde elektrische auto’s van het moment op de kop getikt en zitten de komende jaren voor een dubbeltje op de eerste rang. Dat ze daarvoor op een natte decemberochtend met het OV naar de haven van Amsterdam moesten, zijn ze na de eerste leasetermijn al weer vergeten.