100 of 130? Tijdwinst buiten de spits is groter dan gedacht

VRAAG & ANTWOORD Geen handhaving bij naast elkaar rijdende fietsers

15:00 In deze rubriek stond onlangs dat er niet meer dan twee fietsers naast elkaar mogen rijden. In het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) staat dat fietsers inderdaad met z’n tweeën naast elkaar mogen rijden, echter: ‘mits zij het overige verkeer niet hinderen’. Mijns inziens is de politie van deze wetgeving niet op de hoogte en wordt er derhalve niet gehandhaafd. —Stephen G. Court