Zware blessure Pietersma smet op overwinning Halsteren

Moerse Boys wil met winst in seizoensou­ver­tu­re van Bloemencor­so nog groter feest maken

30 augustus Moerse Boys in de hoofdklasse. Een unicum. Een zomer lang kon er over gefantaseerd worden, maar nu is het dan zover. Zaterdagavond begint het grote avontuur met een uitwedstrijd tegen UDI’19.