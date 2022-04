Zwaluwe wint van Klundert, ONI speelt weer gelijk

In zaterdag 3B won Zwaluwe van Klundert. ONI speelde in 3D voor de derde keer op rij gelijk. In 4D won The Gunners de topper van een gehavend Dongen. Olympia’60, RFC en SCO wonnen hun wedstrijden, Boeimeer en Baronie verloren.

Zaterdag derde klasse B

Zwaluwe - Klundert 2-1 (2-1). 1-0 Timo Merks, 1-1 Grace Kitenge, 2-1 Thijs ‘t Hooft.

,,Het ging vandaag om de winst en dat is gelukt”, concludeerde Zwaluwe-coach Jack Beusenberg tevreden. ,,Klundert was de eerste helft beter, maar we hebben niet veel kansen weggegeven.” Dat zag Klundert-coach Marco van Dijnsen ook: ,,We krijgen de complimenten, maar niet de punten. Op cruciale momenten gaat het mis. Verdedigend grijpen we niet in en aanvallend creëren we te weinig.”

Zaterdag derde klasse D

NOAD’32 - ONI 1-1 (0-0). 1-0 Giovanni van Driel, 1-1 Tom Kolkert.

ONI speelde een goede eerste helft, maar kon voor rust de kansen niet benutten. Direct na de pauze kwam NOAD’32, dat onderaan staat, op voorsprong. ,,We stonden nog te snurken”, concludeerde ONI-trainer Mark Kroese. ,,Dan moeten we in de achtervolging en dat was moeilijk.” Maar uiteindelijk scoorde Tom Kolkert wel voor ONI de gelijkmaker. Zo speelde de ploeg uit ‘s Gravenmoer voor de derde keer op rij gelijk. ,,We zijn moeilijk te verslaan, maar we winnen ook moeilijk”, concludeerde Kroese. ,,De inzet en het spel zijn goed, dus we worden niet somber, maar het zou lekker zijn als we ook een keer winnen.”

Zaterdag vierde klasse D

The Gunners - Dongen 3-0 (0-0). 1-0 Tim Suter, 2-0 Sam Bestman, 3-0 Daniël Zwanenburg.

Dongen zakte in en liet The Gunners het spel maken. ,,We misten acht basisspelers, dus we moesten ons aanpassen”, vertelde Dongen-trainer Luke van Overbeek. ,,Tot de 70e minuut hebben we het heel goed gedaan, dus ik ben trots op de jongens.” Toen brak Tim Suter de ban voor The Gunners door weer vanuit een spelhervatting te scoren. ,,Het was geen goede wedstrijd van ons. We kwamen niet door de Dongense defensie heen”, zag The Gunners-trainer Brian Piris. ,,Maar ik heb nooit het gevoel dat het fout zou gaan, daarvoor was het krachtsverschil te groot.”

Olympia’60 - Rijen 8-2 (4-1). 0-1 Tijn van Vliet, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1 en 5-1 Nick van Wanrooij, 5-2 Van Vliet, 6-2 Osman Aslan, 7-2 Van Wanrooij (pen.), 8-2 Aslan.

Rijen speelde het eerste halfuur goed en kwam op voorsprong. ,,Zij begonnen heel aanvallend en kwamen terecht op voorsprong. Ons spel was niet om aan te zien”, vertelde Olympia-coach Mo Duzgun. ,,En toen hebben we wat spelers verschoven, daarna ging het beter.” Rijen-coach Hans van den Nieuwenhuizen zag dat zijn ploeg het goede spel niet lang genoeg vol kon houden: ,,Fysiek hielden we het niet vol en we missen de ervaring om goed door te blijven gaan.” Nick van Wanrooij schoot de ene na de andere goal binnen voor Olympia’60, uiteindelijk scoorde hij zes keer. ,,Het is fijn voor hem en het team dat hij zijn naam als spits weer eens waarmaakt”, aldus Duzgun.

SSC’55 - Baronie 1-0 (1-0). 1-0 Erwin van de Hoven (pen.).

Baronie begon redelijk aan de wedstrijd en dacht via Timo Sciarone op voorsprong te komen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd. Vlak daarna kwam SSC’55 op 1-0. ,,En wij waren heel slecht, vooral aan de bal”, gaf Baronie-trainer Ricardo van den Bos toe. ,,De tweede helft hebben we één kans gehad.”

Oosterhout - RFC 0-4 (0-0). 0-1 Kees Joossen (e.d.), 0-2 Timo Kerstens, 0-3 Ron van der Wulp, 0-4 Mike van der Horst.

,,De eerste helft speelden we compact. Dat is uitstekend gelukt”, vertelde Oosterhout-coach Ahmet Türkücü. ,,Na de 0-1 was er niets aan de aan, maar lopen zij wel uit.” RFC kwam vlak na rust op voorsprong en toen was de ban gebroken. ,,Het leek of er bij hen iets knapte. De score had nog veel hoger uit kunnen vallen, dat is het enige wat ik mijn spelers kan verwijten”, reageerde RFC-coach Paul van der Donk na afloop. ,,We hebben heel gedisciplineerd gespeeld. Ik heb me nooit zorgen gemaakt om de overwinning.”

SCO - Berkdijk 3-0 (1-0). 1-0 Ferri Kastelijns, 2-0 Noa Peeters, 3-0 Kastelijns.

,,Er was maar één ploeg die wilde voetballen en dat hebben we goed gedaan”, vertelde SCO-assistent-trainer Maikel Cohen. ,,We hebben bovendien geen kans weggegeven. Ik ben trots op de jongens.”

Boeimeer - DESK 0-6.

Boeimeer kon geen vuist maken tegen koploper DESK. Boeimeer kwam fysiek te kort om DESK bij te benen. ,,0-6 was niet nodig, maar DESK heeft laten zien waarom ze de koploper zijn”, vertelde Boeimeer-trainer Tom Looijmans.