Zwaluwe wel de complimenten, niet de punten

hoofdklasse B Trots en hongerig Baronie klaar voor krachtme­ting met concurren­tie: ‘Willen blijven meedraaien’

30 november Na 11 wedstrijden is Baronie gedeeld koploper in de hoofdklasse B, trots kan er naar de ranglijst gekeken worden. De komende weken speelt de ploeg van Jurriaan van Poelje tegen directe tegenstanders, te beginnen met Unitas aanstaande zondag. ,,Nu we in die top meedraaien, willen we daar ook blijven, natuurlijk.”