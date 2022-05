Zwaluwe verliest bij kampioen WHS, Seolto onverwacht dicht bij periodetitel

Derde klasse BZwaluwe verloor op bezoek bij WHS, dat het kampioenschap al binnen had. De bezoekers boden prima weerstand, maar konden niet verrassen: 2-0. ,,WHS is de terechte kampioen”, vond Zwaluwe-coach Jack Beusenberg.

Zaterdag derde klasse B

WHS - Zwaluwe 2-0 (1-0). 1-0 Jasper Gunter, 2-0 Arvin de Witte.

Nog voor de pauze bereikte Jasper Gunter met de openingstreffer een unieke mijlpaal. De aanvalsleider van kampioen WHS kwam met zijn intikker op een totaal van veertig competitiedoelpunten. In de tweede helft legde Arvin de Witte de 2-0 eindstand vast. Coach Leon de Witte noemde de overwinning zakelijk. ,,We waren dominant, maar ons tempo was te laag om echt afstand te nemen. Zo gauw we even gas gaven kwamen die kansen wel.’’

,,Binnen een kwartier vallen beide centrale verdedigers uit, daardoor moesten we wisselen en schuiven met spelers”, vertelde Zwaluwe-coach Jack Beusenberg. ,,Desondanks hadden we het aardig onder controle, we gaven weinig kansen weg.” WHS kwam voor rust wel op voorsprong dankzij een ‘frommelgoal’.

,,Na de pauze wilden we compact blijven spelen en er af en toe uitkomen”, legde Beusenberg de tactiek uit. Dat lukte vrij aardig en via Maurice Sprangers en Pim Schonk kreeg Zwaluwe mogelijkheden, maar die werden niet benut. Vijf minuten voor het einde counterde WHS naar 2-0.

Prinsenland-De Fendert 4-1 (1-0) 1-0 Falco Wessels, 2-0 Rik van Langerak, 3-0 Mujib Yaqoubi, 4-0 Pieter van Est, 4-1 Nick Krijnen.

Voor de pauze waren de beste mogelijkheden voor de bezoekers. Het was echter Prinsenland dat met een 1-0 voorsprong naar de kleedkamer ging, na een treffer van Falco Wessels die een door hemzelf met buitenkantje rechts opgezette aanval keurig afrondde: 1-0. Kort voor de pauze haakte bij De Fendert uitblinker Niels de Ruiter af met een zware hamstringblessure. De ploeg van Ad Palings ging geforceerd op zoek naar de gelijkmaker en bood steeds meer ruimte aan de thuisclub. Rik van Langerak, Mujib Yaquibi en de lang blessureleed weer ingevallen Pieter van Est breidden de voorsprong uit naar 4-0, voordat Nick Krijnen in de slotminuut de eretreffer inkopte: 4-1. Prinsenland-aanvoerder Dennis de Geus kijkt uit naar de nacompetitie, met als inzet promotie naar de tweede klasse. ,,We zijn er klaar voor, maar het blijft een loterij.’’

Seolto-Kogelvangers 2-1 (2-0) 1-0 Yannick van Niekerk, 2-0 Sebastian Stoop, 2-1 Mo Chaali (pen.).

Al vroeg in de partij schoot Yannick van Niekerk raak, na een verre uittrap van keeper Ruud Hendrikx. Kort daarop maakte Sebastian Stoop er 2-0 van. Niks aan de hand, vond Seolto-coach Frans Ceton. ,,Maar daarna maakten we het onszelf ontzettend moeilijk.’’ In het tweede bedrijf miste Chris van Persie een strafschop voor de Zevenbergenaren. Aan de overkant benutte Mo Chaali wel een penalty, zodat het nog een bloedstollende eindfase werd. Seolto trok de 2-1 zege echter over de streep en is veilig. Onverwacht is de ploeg van Ceton ineens de belangrijkste kanshebber voor de derde periode. ,,Een heel andere druk. We gaan zien hoe de jongens daar mee om gaan.’’

Halsteren-Duiveland 9-4 (3-2) 1-0 Steven van der Spek, 2-0 Mike de Nijs, 2-1 Wouter de Jonge (pen.), 3-1 Thom Luyks, 3-2 Jordi Wesdorp, 4-2 Mike de Nijs, 5-2 Steven van der Spek, 5-3 Robbert de Bruine, 6-3 Mike de Nijs, 7-3 Twan van Mechelen, 8-3 Mike de Nijs, 9-3 Mike de Nijs, 9-4 Ahmad Alhaji.

Voor rust wisten de Zeeuwen nog aardig tegenstand te bieden. In het tweede bedrijf maakte de formatie van Remco van Haaren er alsnog een doelpuntenfestijn van, met Mike de Nijs die maar liefst vijf keer scoorde. Halsteren tankt met de negen treffers zelfvertrouwen richting nacompetitie.

Krabbendijke-Tholense Boys 0-6 (0-3) 0-1 Mitchel Jansen, 0-2 Youri Boudou, 0-3 Laurens Bovenberg, 0-4 Laurens Bovenberg, 0-5 Youri Boudou, 0-6 Raoul Boudou.

Bij rust keek de thuisclub in het sleutelduel al tegen een 0-3 achterstand aan. Verdediger Mitchel Jansen opende met een schitterend afstandsschot de score: 0-1. Daarvoor was al een volgens velen zuiver doelpunt van Laurens Bovenberg afgekeurd. Youri Boudou (0-2) en Laurens Bovenberg zorgden voor de 0-3 ruststand. Laurens Bovenberg tekende ook voor de 0-4. Het gedesillusioneerde Krabbendijke moest daarna nog treffers van Youri Boudou en diens ingevallen jongere broertje Raoul toestaan. Tholense Boys-coach Arie van der Zouwen was tevreden met de prestatie. ,,De jongens hebben uitstekend gevoetbald.’’ De Tholenaren zijn nu definitief in veiligheid en kijken ineens ook omhoog, richting die leuke nacompetitie. Van der Zouwen is optimistisch. ,,Er zijn nog allerlei scenario’s denkbaar en kansen genoeg.’’

Noad’67-Kapelle 2-6 (1-2) 1-0 Brent Filius, 1-1 Reinier Goedemondt, 1-2 Jake Eversdijk, 1-3 Niels van Herk, 1-4 Jake Eversdijk (pen.), 2-4 Flip Glasbergen, 2-5 Jake Eversdijk, 2-6 Jake Eversdijk.

Uit een hoekschop zette Brent Filius de thuisclub al vroeg in de partij op voorsprong: 1-0. In het zicht van de rust zorgde Reinier Goedemondt voor de gelijkmaker, na een foutje van doelman Pjotr Mosselman. Nog voor de pauze legde Jake Eversdijk de 1-2 binnen, met dank aan de slordig gemetselde Fliplandse muur: 1-2. Kort na rust maakte Niels van Herk er 1-3 van, gevolgd door een rake strafschop van Eversdijk 1-4. Nog even sputterde Noad tegen, met een treffer van Flip Glasbergen: 2-4. Het werd echter de middag van Jake Eversdijk, die ook de 2-5 en 2-6 voor zijn rekening nam. Noad-coach René Scholts was gelaten na het verlies. ,,Hopelijk komen er volgende week in de derby met Tholense Boys nog een keer extra krachten vrij.’’

ZSC’62-Klundert 1-2 (1-1) 0-1 Bas Ketting, 1-1 Berné Akkermans, 1-2 Bas Ketting 1-2.

De mistastende verdediger Mark Provoost leidde al in het eerste kwartier de 0-1 voor Klundert in. Bas Ketting legde de diepe bal meteen in de kruising: 1-1. Het antwoord kwam kort daarop van Berné Akkermans die niet de combinatie zocht, maar onverwacht zelf in de verre hoek raak vuurde: 1-1. Klundert-coach Marco van Dijnsen noemde die snelle gelijkmaker geen toeval. ,,Het is een euvel dat ons dit seizoen vaker parten speelt.’’ Kort na de hervatting ging Provoost opnieuw in de fout en profiteerde Ketting met een fraaie lob: 1-2. Daarna stroopte ZSC de mouwen op en zocht het de aanval. Lat en paal stonden de Zeeuwse gelijkmaker in de weg. Van Dijnsen was blij met de driepunter en het optreden van de pas kort geleden ingestroomde Ketting. ,,We hebben er een goalgetter bij. Dat geeft rust.’’