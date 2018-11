Zwaluwe sprokkelt er weer een puntje bij

,,Het is lekker voor het vertrouwen”, vertelde de matchwinner na afloop. Maar er moest nog heel wat werk verzet worden om de twee treffers ook van waarde te laten zijn. Tachtig minuten had EBOH het betere van het spel, maar wist het weinig kansen te creëren. ,,We hebben met z’n allen goed gespeeld en weinig weggegeven, ondanks dat zij goede voetballers hebben”, vertelde Merks. Een afstandsschot en een intikker zorgden ervoor dat Zwaluwe genoegen moest nemen met een puntendeling. ,,Met dit punt zijn we blij, alle punten zijn momenteel mooi meegenomen en goed voor het vertrouwen”, aldus Merks.