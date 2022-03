Zwaluwe pakt zonder trainer puntje, rentree Beusenberg aanstaande

Zaterdag 3B

Zwaluwe - De Fendert 1-1 (0-0). 0-1 De Fendert, 1-1 Yannick Vos.

,,Vandaag mocht ik voor de groep staan”, vertelde Bart Martha, de oud-eerste elftal speler was assistent-trainer. ,,We hebben met de spelersraad bijeen gezeten en de groep de opstelling laten bepalen.” Daarin was niet heel veel gewijzigd ten opzichte van de afgelopen weken. ,,De eerste helft hadden we wind mee en aardig wat kansen, maar scoren blijft lastig voor ons.” Net na de pauze kwam De Fendert op 0-1. Vrijwel direct daarna kreeg Zwaluwe via Pim Schonk de kans om de achterstand ongedaan te maken, maar de keeper van De Fendert redde. In het vervolg hanteerde Zwaluwe te veel de lange bal.

Tien minuten voor tijd kopte Yannick Vos na een corner binnen en werd de achterstand ongedaan gemaakt. Vlak voor tijd kreeg aanvoerder Pim Schonk nog de uitgelezen kans om zijn ploeg aan de overwinning te helpen. Nadat Jesse Groote in de zestien neergehaald was, mocht hij aanleggen vanaf 11 meter. Zijn penalty werd gekeerd door de doelman van De Fendert. ,,Maar we hebben niet verloren, dat is belangrijk”, concludeerde Martha.

Zaterdag 3D

SV Capelle - ONI 0-2 (0-1). 0-1 Jan Paul van Wijnen, 0-2 Sander Blom.

,,Het was een heel moeilijke wedstrijd”, zag ONI-trainer Mark Kroese. ,,Beide ploegen waren slordig, onrustig aan de bal. Maar wij toonden wel iets meer initiatief.” ONI kwam voor rust op voorsprong, nadat beide ploegen enkele kansjes hadden gekregen. ,,Net na rust komen we gelukkig weg, Capelle had een grote kans.” In de tweede helft werd er opnieuw niet goed gevoetbald. Toen ONI vlak voor tijd naar 0-2 counterde was de spanning ook uit de wedstrijd. ,,Het had ook bij 0-0 kunnen blijven”, gaf Kroese toe.