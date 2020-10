Zwaluwe pakt de volle buit

derde klasse b (zuid i) De Kock en Van Eijck leggen ZIGO zwijgen op, Oosterhout scoort weer niet

27 september Oosterhout is niet al te best begonnen aan het nieuwe seizoen. In eigen huis was kersvers derdeklasser Waspik met 0-1 te sterk. Gilze heeft, net als Waspik, na twee wedstrijden nog altijd de maximale score. De ploeg van trainer Jeremy Buchly heeft nog geen tegendoelpunt hoeven slikken.