Zwaluwe met vertrouwen richting nacompetitie

zaterdag 3B Prinsen­land mag alleen nog dromen van titel, WHS doet bovenin volop mee

20:02 Prinsenland is er niet in geslaagd zich te blijven mengen in de titelstrijd. De ploeg van Daan Uithof speelde 2-2 bij koploper Wieldrecht. Alleen in theorie kan Prinsenland nu nog kampioen worden, wanneer zowel DFC als Wieldrecht de laatste wedstrijd volgende week verliezen en Prinsenland zelf met ruime cijfers wint. WHS en Halsteren strijden tot op de laatste dag voor de overgebleven nacompetitietickets.