Zwaluwe met opgeheven hoofd nacompetitie in

Zwaluwe-coach Vincent de Klerk gaf enkele van zijn basisspelers rust, maar zag zijn ploeg toch goed weerstand bieden tegen Nivo Sparta. “Ik heb jongens rust kunnen geven, maar het was gewoon een waardig team dat in het veld stond. Ik ben hartstikke trots op het team.” Zwaluwe gaat met opgeheven hoofd en vol vertrouwen de nacompetitie tegen degradatie in.