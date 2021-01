Zwaluwe langer door met trainer Woudenberg

Dat laat de vereniging, die dit jaar het 75-jarig jubileum viert, weten. Woudenberg was dit seizoen de opvolger van Vincent de Klerk. Hij begon als trainer van het tweede, maar werd later doorgeschoven naar het vlaggenschip van de club.

In de derde klasse B staat Zwaluwe na drie wedstrijden en vier punten op de achtste plek. ,,Weliswaar is er beperkt gespeeld dit seizoen, maar het bestuur van Zwaluwe heeft veel vertrouwen in de samenwerking”, aldus de voorzitter.