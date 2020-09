Zwaluwe laat twee punten liggen, Ramon Frijters belangrijk voor Klundert in de derby

Zwaluwe - Kogelvangers 1-1 (0-1). 0-1 Jos Knook, 1-1 Gijs van der Made

Zwaluwe begon te voorzichtig aan de wedstrijd, maar dat leidde niet tot grote kansen voor Kogelvangers. “De enige kans die zij kregen was een onterechte vrije trap net buiten het strafschopgebied”, vertelde Zwaluwe-trainer Herman Woudenberg. De vrije trap werd binnengeschoten door Jos Knook. Zwaluwe wist zelf ook geen grote kansen te creëren. “In de rust heb ik gezegd dat we meer bravoure moeten tonen.” Zwaluwe speelde met meer overtuiging en dat leidde tot enkele goede kansen, maar nog niet tot doelpunten. “Pas in de tachtigste minuut kopte Gijs schitterend raak.” In de laatste tien minuten zocht Zwaluwe naar het winnende doelpunt, maar vonden de bezoekers het net niet meer.

Assistent-coach René Opschoor had vrede met de uitslag, maar betreurde de twee rode kaarten in de slotfase. ,,Twee jongens kwijt, dat is niet goed.’’ Jos Knook had de ploeg uit Willemstad voor de pauze met een rake vrije trap op een 0-1 voorsprong gezet. Zeven minuten voor het einde kwam Zwaluwe met een kopbal langszij. ,,In de tweede helft moesten we terug. Op het laatst was het oppassen om niet alsnog de teil in te gaan.’’’

Klundert-Seolto 2-0 (1-0) 1-0 Ramon Frijters, 2-0 Jeffrey van Wingerden.

In alle vrijheid kon Ramon Frijters voor rust de 1-0 binnen schuiven. De snelle vleugelspeler legde in het tweede bedrijf ook het balletje panklaar voor Jeffrey van Wingerden. Seolto sprong slordig om met de kansen die het na die 2-0 achterstand kreeg. Sebastian Stoop, Rowan Pruijssers en Yannick van Niekerk hadden de aansluitingstreffer op de schoen. Seolto-coach Frans Ceton miste de vonk bij zijn ploeg. ,,Klundert straalde uit dat het wilde winnen, wij niet.’’

Tholense Boys-Duiveland 1-1 (0-1) 0-1 Donny van Dongen, 1-1 Dave Wills.

Matthijs van Stee miste bij de stand van 0-0 een strafschop voor de thuisclub. Kort daarop nam Duiveland de leiding, na een foutje van verdediger Bram van de Sande: 0-1. Een kwartier na de hervatting bracht Dave Wills van dichtbij de Tholenaren op gelijke hoogte: 1-1. De formatie van Kees de Rooij had de hele wedstrijd een veldoverwicht. ,,Daar deden we te weinig mee’’, zei De Rooij. ,,Maar ons veldspel was goed, dat biedt houvast.’’

Halsteren-Noad’67 7-0 (2-0) 1-0 Thom Luyks, 2-0 Mike de Nijs, 3-0 Roy van Gils, 4-0 Roy van Gils, 5-0 Mike de Nijs, 6-0 Jess Ernest, 7-0 Toni Ngombo.

Noad’67 was zeker na rust een speelbal voor een op alle fronten beter Halsteren. De Fliplandse coach Perry Snoep noemde de nederlaag pijnlijk. ,,Na rust geven we de doelpunten te gemakkelijk weg en zag je bij ons de kopjes naar beneden gaan.’’ De Halsterse trainer Remco van Haaren was blij met het vertoonde spel. ,,Drie punten, geen tegengoals of onnodige kaarten, goed positiespel, we hebben niks te klagen.’’

De Fendert-WHS 2-0 (0-0) 1-0 Siem Rijnberg, 2-0 Serge Palings.

WHS-coach Leon de Witte was na het verlies in Fijnaart teleurgesteld. ,,We laten zeker zes open kansen onbenut.’’ Al voor de pauze verzuimde de ploeg uit Sint Annaland om afstand te nemen, iets wat met name Jasper Gunter zich mocht aanrekenen. In de tweede helft had De Fendert een groter aandeel in de wedstrijd. Een kwartier voor het einde kopte Siem Rijnberg bij de tweede paal plots een vrije trap binnen: 1-0. ,,Voor ons de verlossing’’, zei De Fendert-coach André Maas. In de slotfase zorgde Serge Palings zelfs voor 2-0, eveneens met het hoofd. Maas was blij met de driepunter, na het verlies vorige week in de derby bij Kogelvangers. ,,Je wil de start niet missen. Als je zo vroeg in het seizoen twee keer verliest, komt er altijd druk op te staan.’’