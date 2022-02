Zwaluwe kan geen punten van koploper WHS afsnoepen; goede generale voor Halsteren

ZATERDAGVOETBAL 3BZwaluwe verloor op eigen veld van koploper WHS. De eerst helft hielden beide ploegen elkaar in evenwicht. Voor ieder goal dook twee keer een aanvaller op, maar alle keren greep de doelman goed in. Na de pauze trok WHS de wedstrijd naar zich toe: 1-3. Halsteren speelde Kogelvangers van het veld, met een 9-2 als resultaat. Het carnaval vierende De Fendert blijft het goed doen en won na een katerontbijtje bij Tholense Boys: 1-2.

Zwaluwe - WHS 1-3 (0-0). 0-1 Jasper Gunter, 0-2 Jeremy de Witte, 1-2 Melvin Visseren, 1-3 Jeremy de Witte. ,,Hier baal ik ontzettend van”, verzuchtte Zwaluwe-trainer Herman Woudenberg na afloop. ,,We hebben heel goed gespeeld, echt als team. Dat vind ik goed om te zien. We hadden meer verdiend.” Thijs van ‘t Hooft en Gijs van der Made hadden in de eerste helft de kans om Zwaluwe op voorsprong te schieten, maar faalden oog-in-oog met WHS-doelman Armando de Witte. ,,Dat is ons mankement, we scoren niet makkelijk”, concludeerde Woudenberg maar weer eens.

WHS-coach Leon de Witte haalde opgelucht adem. ,,Het was zwaar, tegen een ploeg die voortdurend de lange bal speelde.” Na een uur nam de lijstaanvoerder toch de leiding, dankzij topschutter die uit een onmogelijke hoek binnen schoot: 0-1. Vervolgens zette Gunter de meegekomen Jeremy de Witte vrij voor de keeper: 0-2. In de slotfase werd het alsnog spannend, met de aansluitingstreffer van Melvin Visseren en ook nog een broodnodige redding van WHS-goalie Armando de Witte. In de extra tijd trok ook de Zwaluwe-keeper mee ten aanval en kon Jeremy de Witte bij een uitval de 1-3 in het lege doel schuiven.

Halsteren-Kogelvangers 9-2 (5-0) 1-0 Mike de Nijs, 2-0 Mike de Nijs, 3-0 Thom Luyks, 4-0 Twan van Mechelen, 5-0 Maarten Lamme, 6-0 Jess Ernest, 6-1 Youri van Laarhoven, 7-1 Mike de Nijs, 8-1 Marwan Achabar, 9-1 Wesley van Zon, 9-2 Jorn Moerland.

Na een kwartier leidde het oppermachtige Halsteren al met 2-0, dankzij treffers van Mike de Nijs. In de tweede helft pikte De Nijs nog een doelpuntje mee. René Opschoor, assistent-coach van het zich blamerende Kogelvangers, was niet te spreken over het verzet van zijn team. ,,We speelden met twee handen op de rug. Voeg daarbij het klassenverschil en het grote aantal persoonlijke fouten aan onze kant, dan weet je genoeg.’’ Voor Kogelvangers was het de vierde nederlaag op rij. De ploeg uit Willemstad begint nu aan een reeks wedstrijden tegen gelijkwaardige tegenstanders. ,,Vanaf nu moet het gebeuren.’’

Tholense Boys-De Fendert 1-2 (0-0) 0-1 Serge Palings, 0-2 Serge Palings, 1-2 Youri Boudou 0-1. Rood (2x geel) Colin van der Wiel (De Fendert).

De Fendert kwam vroeg bij elkaar, na een nacht vol carnaval. ,,We zijn begonnen met een gezamenlijk katerontbijtje’’, aldus coach Ad Palings. ,,Als we vooraf hadden moeten blazen, was er niet afgetrapt.’’ Na rust nam De Fendert de leiding, hoewel doelman David Niepce eerst nog redding kon brengen bij een inzet van Nick Krijnen. In de herkansing was het via Serge Palings alsnog raak: 0-1. Daarna werd een snel uitgevoerde aanval van de bezoekers afgerond met een snoeihard schot van opnieuw Serge Palings. Zijn oom op de bank genoot. ,,Het net van de haken’’ In het laatste kwartier moest De Fendert met tien man verder, na een tweede gele kaart voor Colin van der Wiel. Pas daarna wist Youri Boudou tegen te scoren: 1-2.

Seolto-Krabbendijke 0-2 (0-1) 0-1 Machiel Lindhout, 0-2 Jeroen Kosten.

In de tweede minuut al was het raak. Krabbendijke veroverde de bal en Machiel Lindhout rondde af: 0-1. Het fysiek sterke Seolto zocht met opportunistisch spel de kortste weg naar de uitblinkende goalie Lorenzo Hoekman. De op dat moment verdiende gelijkmaker kwam echter niet op het bord. Halverwege de tweede helft kopte Jeroen Kosten voor de Zeeuwen op aangeven van Lindhout de 0-2 binnen en was het verzet van Seolto gebroken.

Klundert-Prinsenland 2-1 (0-0) 1-0 Kevin van Andel, 1-1 Mujib Yaqoubi, 2-1 Grace Kitenge 3-1.

In de tweede helft werd het een spektakelstuk, met een plots sterk aandringend Klundert. Vaak was Kevin van Andel het eindstation van de snelle aanvallen van de thuisclub. Van Andel zag een pegel over de lat gaan, raakte bij zijn tweede poging de paal en was bij de derde keer succesvol, met een hard en laag schot: 1-0. Vervolgens vergat invaller Loïc Luzolo bij een droomkans om de partij in het slot te gooien. In de slotfase sloeg Mujib Yaquibi onverwacht toe en leek Prinsenland alsnog een remise uit het vuur te slepen. In de extra tijd stond Klundert-aanvoerder bij een indraaiende hoekschop op de goede plaats om de verdiende 2-1 zege op het bord te brengen.