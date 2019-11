Zwaluwe houdt in slotminuut punt over na doelpuntenregen, ONI wederom razendsnel naar zege

GVV’63 - Zwaluwe 4-4 (2-1). 0-1 Wessel Groote, 1-1 Michel Kooijman, 2-1 Jeffrey van der Meijden, 3-1 Kooijman, 3-2 Wouter de Laat, 3-3 Groote, 4-3 Van der Meijden, 4-4 Dominique Mahu.

In de slotminuut redde Dominique Mahu een punt voor Zwaluwe op bezoek bij GVV’63. “Terecht”, oordeelde Zwaluwe-coach Vincent de Klerk. “Als de wedstrijd nog vijf minuten langer had geduurd, stapten we waarschijnlijk met winst van het veld, maar een gelijkspel deed recht aan de verhoudingen.”

Vijf minuten voor rust verspeelde Zwaluwe de snelle 0-1 voorsprong en moest het met een achterstand aan de thee. GVV bouwde de voorsprong na rust uit, maar Zwaluwe toonde aan over veerkracht te beschikken. “De opluchting was groot dat de gelijkmaker nog viel, ondanks de elf doelpunten die we afgelopen twee wedstrijden maakten, scoren we nog altijd moeilijk”, aldus De Klerk.

Vuren - ONI 2-5 (1-4). 0-1 Paul van Zon (pen.), 0-2 en 0-3 Jaap van der Waarden, 1-3 Bart Muilenburg (pen.), 1-4 Sander de Bont, 1-5 Yeswindum Gire, 2-5 Muilenburg.

ONI kwam vorige week al na 38 seconden op voorsprong, deze week was het nog iets sneller. Na 33 seconden spelen benutte Paul van Zon al een strafschop. Daarna liep ONI uit naar een 1-4 voorsprong bij rust. “En die had nog hoger kunnen zijn”, vertelde ONI-leider Pieter Faro na afloop. “De keeper van Vuren had een topdag, anders we hadden vandaag ook 8 of 9 keer kunnen scoren.”