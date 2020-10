Zwaluwe-coach schrikt van zijn ploeg, Tholense Boys komt op stoom

Kapelle - Zwaluwe 5-0 (1-0). 1-0, 2-0, 3-0 en 4-0 Reinier Goedemondt, 5-0 Marco den Deurwaarder.

“Het was dramatisch, een off-day”, reageerde Zwaluwe-coach Herman Woudenberg op de oorwassing van zijn ploeg. “Ik ben echt geschrokken van wat ik gezien heb. Niemand was goed vandaag, er was sprake van collectief falen.” Zwaluwe begon slap aan de wedstrijd en kwam steeds te laat. “We hadden afgesproken veel druk op de tegenstander te geven, maar dat is geen moment gelukt. Kapelle gaf wel veel druk op ons en was veel feller.”

De wedstrijd werd enkele minuten voor de rust stilgelegd omdat de scheidsrechter geblesseerd raakte. De leidsman kon niet verder. Na een klein half uur kon er met een andere scheidsrechter alsnog gespeeld worden. Na die onderbreking herpakte Zwaluwe zich niet. De thuisploeg liep uit naar 5-0.

ZSC’62-Prinsenland 0-4 (0-1) Davey van Merriënboer, 0-2 Derrik Vinjé, 0-3 Derrik Vinjé, 0-4 Davey van Merriënboer.



Natalino Storelli was dik tevreden met de ruime zege bij het vaak lastig te bespelen ZSC’62. ,,Na een halfuur stonden we met 0-3 voor en was de wedstrijd klaar. We bleven geconcentreerd spelen, maakten mooie goals en hebben de nul gehouden, ook daar ben ik blij mee.’’ Opvallend detail: Derrik Vinjé scoorde tweemaal uit spelhervattingen, zowel met de voet als het hoofd. ,,Dat is ook een wapen van ons.’’

Seolto-WHS 1-3 (0-0) 1-0 Jeffrey Bakx, 1-1 Jeremy de Witte, 1-2 Joost van Dijke, 1-3 Jasper Gunter.

Seolto-coach Frans Ceton had gemengde gevoelens bij de ontknoping en de rode kaart (2x geel) voor zijn aanvaller Tom Wijne, kort na de gelijkmaker van de bezoekers. ,,Positief is dat ons veldspel met de week beter wordt.’’ Danny Oomen startte bij de Zevenbergenaren voor het eerst in de basis. WHS-coach Leon de Witte was vooral blij met de eerste driepunter van het seizoen. ,,Het was nog altijd moeizaam van onze kant. Je kon merken dat we een paar tikken op de neus hebben gehad.’’

Klundert-Noad’67 5-1 (3-0) 1-0 Grace Kitenge, 2-0 Jeffrey van Wingerden, 3-0 Siep van de Reijt, 3-1 Frank den Engelsman, 4-1 Grace Kitenge, 5-1 Bas Schuurmans.

Perry Snoep zocht na de vierde nederlaag van het seizoen naar lichtpuntjes. ,,We hebben veel meer beleving getoond.’’ De gegroepeerd spelende Fliplanders gingen voor rust onderuit door persoonlijke fouten. ,,Niet ingrijpen, verkeerd koppen, niet meespringen bij een corner.’’ Snoep haalde ook nog een ander moment terug, kort nadat Frank den Engelsman voor de eerste treffer van Noad dit seizoen had gezorgd: 3-1. Justin Moerland schoot in die fase op de onderkant van de lat. ,,Dan zit het ook niet mee’’ Klundert-coach Marco van Dijnsen vond zijn team trefzeker. ,,Zeker voor rust kwamen we er op een creatieve manier doorheen.’’

De Fendert-Krabbendijke 0-1 (0-1) 0-1 Danny Weber.

De thuisclub speelde opportunistisch, met veel lange ballen op de lange spits Serge Palings. André Maas had goede mogelijkheden voor zijn ploeg gezien, ook voordat Danny Weber zich tot matchwinnaar kroonde. ,,In de tweede helft was het vooral powervoetbal van onze kant en waren we ook vaak dreigend. De nederlaag was niet nodig geweest.’’

Tholense Boys-Kogelvangers 3-0 (1-0) 1-0 Sam Nieuwkoop, 2-0 Peter Geense, 3-0 Youri Boudou.

De geelzwarten gingen flitsend van start, met vroege kansen voor Laurens Bovenberg, Dave Wils en Peter Geense. Kogelvangers-doelman Stan Moerland redde keer op keer schitterend. ,,Die jongen haalde er onmogelijke ballen uit’’, zei Tholense Boys-coach Kees de Rooij. Vrijwel in het rustsignaal schoot Sam Nieuwkoop van dertig meter de 1-0 in de kruising. In het tweede bedrijf drukten Peter Geense en Youri Boudou het veldoverwicht verder in de score uit: 3-0. De Rooij ziet zijn ploeg richting subtop sluipen, op een manier die vertrouwen geeft. ,,We geven niks weg en komen tot kansen.’’

Halsteren-Duiveland afgelast door corona