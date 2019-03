Zwaluwe buigt achterstand om in restant van gestaakte degradatiekraker

ZATERDAG 2E Niels Hopmans maakt zijn rentree bij verliezend Tholense Boys

19:00 Coach Erwin de Nijs had gemengde gevoelens na het 2-0 verlies bij koploper Terneuzense Boys. ,,Zij geven je voortdurend het gevoel dat je in de wedstrijd zit. We hadden minimaal zoveel balbezit. Maar we creëren voorin te weinig.’’