Zwalkend Vivoo speelbal van 't Zand, Viola eveneens geklopt

TWEEDE KLASSE F SEP - Viola 5-0 (2-0). Viola had op het veld van SEP geen schijn van kans. Bij de rust keek de ploeg tegen een 2-0 achterstand aan. Na rust viel snel het derde tegendoelpunt voor Viola. Het enige wat Viola nog kon doen was tegenhouden en de schade beperken. Desondanks liep de score uit op 5-0.

SC 't Zand - Vivoo 15-0 (4-0).

SC 't Zand was vanaf het begin veel beter dan Vivoo. Na 25 minuten viel het eerste doelpunt en snel volgden er nog drie. Na rust ging het snel. Vivoo had geen schijn van kans. ,,Er miste beleving en vanuit onze kant was gewoon alles weg. We kunnen echt veel beter, maar dat lieten we vandaag niet zien", aldus trainer Ruud Linders.