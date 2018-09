Zwakke start kost Hoeven punten, Cluzona overklast Zundert

Cluzona - Zundert 6-1 (4-1) 1-0 Jeroen Hack, 2-0 Sven Van Son, 3-0 Tim Wezenbeek, 4-0 Daniel Dekker, 4-1 Jaye Musters, 5-1 Ruben Maas, 6-1 Wesley Smits.

,,We kwamen simpelweg kwaliteit tekort vandaag, maar dat is wel duidelijk na zo'n uitslag," zei Ger Musters, trainer van Zundert. ,,9-0 had ook niet misstaan”, vertelt Cluzona-trainer Marcel van der Sloot. ,,We hebben een goede voorbereiding gedraaid en dat komt er nu uit.”

JEKA - Kruisland 2-3 (1-1) 1-0 Noel Sipkens, 1-1 en 1-2 Ahmed Didi, 1-3 Achraf Chouiter, 2-3 Sipkens.

JEKA-trainer Bas Libregts: ,,Onze eerste helft was goed, de tweede een stuk minder. Na rust was het ver beneden niveau. Ook Kruisland was niet goed in dat tweede bedrijf, maar wel wat gelukkiger dan wij." ,,Voor de rust waren we slordig, daarna begonnen we goed en gingen we scoren”, aldus Kruisland-trainer Natalino Storelli.

VOAB - Rijen 2-2 (1-0) 1-0 Pieter van der Heijden, 1-1 Thomas Dols, 1-2 Bram Weijerman, 2-2 Joran Beerens.

Rijen-teammanager Hugo van de Groes kon leven met de puntendeling. ,,Het was balen dat we pas vijf minuten voor tijd een penalty tegenkrijgen voor de 2-2. Een strafschop die op zijn minst discutabel was," vond Van de Groes. ,,Maar, nogmaals, voor ons is dit een acceptabel resultaat."

Unitas'30 - Hoeven 2-1 (0-0) 1-0 en 2-0 Roman Witting, 2-1 Erwin Roks.

Binnen de kortste keren was het raak voor Unitas'30. Papito Puriel schoof vanaf rechts het balletje in de voeten van Roman Witting: 1-0. Bij de volgende aanval was het bijna weer kassa. Ditmaal stond de paal de treffer van Witting in de weg.

Hoeven-coach Eric Koenraads noemde die zwakke opening van zijn ploeg na afloop cruciaal. ,,Daar heb je de hele wedstrijd last van.'' Koenraads vond zijn team voor rust tekort schieten. ,,Ons tempo lag te laag. Met name op het middenveld was onze handelingssnelheid onvoldoende. Dat was de doodsteek."

Kort voor rust werden de vooruitzichten voor Hoeven nog slechter dan ze al waren. Danny van Nijnatten liep tegen een tweede gele kaart aan en kon vertrekken. Dankzij enkele omzettingen stelde Koenraads orde op zaken. ,,Ik vond ons, met een man minder, lange tijd beter.''

Unitas'30-trainer Cees de Rooij vond het niet vreemd dat ze moeite had de score uit te breiden tegen tien man. ,,Het werd van hun kant nog behoudender."

Tien minuten voor het einde leek de beslissing gevallen. Uit de draai schoot Witting de 2-0 tegen de touwen. Nog eenmaal richtte Hoeven zich op, met Roks die uit het niets voor de 2-1 zorgde.

Madese Boys - Sarto afgelast.