Zwak Grenswachters bezorgt Vivoo nacompetitie, Clinge kampioen

zondag 4aGrenswachters slaagde er niet in om de titelkansen in leven te houden. In eigen huis verloor het van Koewacht waardoor de titel definitief naar Clinge ging. Door de onverwachte miskleun is Vivoo nu definitief zeker van nacompetitie voor lijfsbehoud.

Grenswachters - Koewacht 0-2 (0-1) 0-1 Jens de Cock, 0-2 Karel Poppe.

,,We speelden de slechtste wedstrijd van het seizoen", zag Grenswachters-trainer Patrick Arnouts. ,,Veel spelers haalden niet hun niveau. We zijn afhankelijk van het resultaat bij Clinge tegen Steen of we wel nacompetitie mogen voetballen."

Vivoo - Groede 2-3 (2-2) 0-1 Ruud van Westen, 1-1 Bas van der Heijden, 2-1 Ronny Bolders, 2-2 Toon van Parijs, 2-3 Van Westen.

,,We hebben het verprutst", aldus Vivoo-trainer Rudo Gommers. ,,Na de 1-1 kreeg hun doelman rood en verwachtte ik dat we het uitspeelden. Dat deden we niet. We hebben het volledig aan onszelf te wijten."

WVV'67 - METO 1-1 (0-0) 1-0 Quirijn Schevenhoven, 1-1 Gijs Verresen (penalty).

,,METO was sterker", gaf WVV'67-trainer Hans Vos toe. ,,Tegen de verhouding in kwamen we op voorsprong en gezien de tussenstanden was dat hard nodig. De penalty vond ik ietwat makkelijk gegeven."

NSV - Oostburg 6-3 (4-2) 0-1 Arjen Versluijs, 1-1 Joost Ossenblok, 2-1 en 3-1 Martin Kuijer, 3-2 Oostburg, 4-2 Martijn de Bruijn, 4-3 Oostburg, 5-3 Tim Mens, 6-3 Ossenblok.

,,Het is een traditie dat we eerst op achterstand moeten komen vooraleer we zelf scoren", lachte NSV-trainer Andy Wierikx. ,,Tim Mens stond na een zware knieblessure weer in de basis en scoorde een wereldgoal."

Steen - Nieuw Borgvliet 6-0 (3-0) 1-0 Ricardo van Trappen, 2-0 en 3-0 (penalty) Marvin de Beule, 4-0 Van Trappen, 5-0 De Beule, 6-0 Rory van den Branden.

Het al gedegradeerde Nieuw Borgvliet ging hard onderuit in Zeeuws-Vlaanderen. Vlak voor rust scoorde Steen driemaal in drie minuten tijd. Na rust kon de ploeg van trainer Joost Demmers eveneens geen vuist maken tegen Steen.