‘Zure nederlaag’ voor Gloria UC, wissels van OVV'67 zijn op

zondag 4B Veerkrach­tig Grenswach­ters kan HSC'28 na rust niet verslaan, Wernhout worstelt zich langs NSV

21:32 Grenswachters maakte in eigen huis een belabberde eerste helft goed met een vermakelijke tweede helft. Het was niet genoeg voor drie punten: 2-2. RSV, vorig seizoen nog actief in de vijfde klasse, heeft aan vier punten genoeg om de tweede periodetitel te veroveren.