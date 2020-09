Zundert wint Zundertse derby tegen VVR, Victoria’03 paar maten te groot voor lerend Sprundel

derde klasse ADe Slag om Zundert in zondag 3A is gewonnen door Zundert. De gasten hielden thuisploeg VVR te lang in de wedstrijd waardoor stevige duels werden uitgevoerd in Rijsbergen. Na de zege tegen HVV’24 is Sprundel snel weer met beide benen op de grond. In Oudenbosch maakte de ploeg van trainer Paul van Buuren alsnog hardhandig kennis met de derde klasse.

Clinge - DSE 4-2 (1-0). 1-0 Edwin van de Voorde, 1-1 Bart Naalden, 2-1 en 3-1 Royan Seghers, 4-1 Thomas Leegwater, 4-2 Lucas Aarts.

DSE voetbalde in Zeeuws-Vlaanderen vooral tegen zichzelf. ,,We speelden na een kwartier al met tien man na commentaar op de leiding, zeer onnodig”, oordeelde DSE-trainer Willem Lambregts. ,,Na vijf minuten op achterstand is geen ramp, maar wel als je je frustraties uit op de scheidsrechter. Praten in het veld is goed, maar praat tegen elkaar en laat de scheids er buiten. Voetballend zijn we beter dan Clinge, kwamen verdiend op 1-1, maar na twee persoonlijke fouten was het vooral wachten op het laatste fluitsignaal.”

Victoria’03 - Sprundel 5-0 (2-0). 1-0 Jules Voogt, 2-0 Jordi Nijs, 3-0 en 4-0 Jari Voeten, 5-0 Brian Hellemons.

Volgens Victoria’03-trainer Danny Mathijssen sprak de uitslag boekdelen. ,,Met de snelle 1-0 zorgden we ervoor dat ze hun verdedigende tactiek gelijk over boord konden gooien”, zag hij. ,,Na de 2-0 vlak voor rust konden we achterover leunen.” Sprundel-trainer Paul van Buuren likte zijn wonden. ,,Victoria’03 is simpelweg een stap verder. Wij moeten in wedstrijden tegen titelkandidaten vooral leren. Leren duels te winnen, achterin scherp te zijn. De 3-0 was overigens een prachtig uitgespeelde goal, daar was niks tegen te doen.”

VVR - Zundert 1-2 (0-1). 0-1 en 0-2 Tim Englebert, 1-2 Hassan Kasim.

Geen derby zonder opstootje. Bij een opstootje liep VVR-aanvaller tegen een rode kaart aan. ,,Niemand heeft gezien wat daar gebeurde. Het is wel balen want waarschijnlijk zijn we hem wel een paar wedstrijden kwijt”, verwacht VVR-trainer Mark Schuiten. ,,De emotie zat er vanaf het begin al in. Je weet dat het een stevig duel gaat worden als de eerste kaart al na vijf minuten valt. De overwinning voor Zundert is terecht, zij zijn kwalitatief echt beter dan ons.”

Zundert speelde fris en goed en kwam op een logische voorsprong via Tim Englebert. De aanvaller verdubbelde kort na rust de voorsprong. ,,Ik heb soms genoten van het spel van mijn ploeg. Toch moeten we deze wedstrijd veel eerder in het slot gooien. VVR bleef nu de hele wedstrijd nog geloof houden in een resultaat. Zeker toen in de slotfase de 1-2 viel”, zag Zundert-trainer Jack Sweres. ,,We zijn toen nog alles of niets gaan spelen met de hoop dat de bal nog een keer goed viel, maar dat mocht niet baten”, concludeerde Schuiten.

