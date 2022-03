Zundert ‘vrij eenvoudig’ langs Hoeven, VVR verliest duel met Victoria en twee spelers

Sprundel - Groen Wit 0-3 (0-1). 0-1 Dirk Goudbeek, 0-2 Abdel Zerai, 0-3 Imad Zriouil.

Na twee nederlagen weet Groen Wit weer wat winnen is. Trainer Martijn van Galen zag dat er weer een echt team stond die de overwinning behaalde. ,,Na een paar nederlagen moet je mentaal sterk zijn om potjes als deze te winnen. Tegen de lagere teams op de ranglijst halen we onze punten en daarom staan we ook zo hoog. Na de vorige twee wedstrijden is het niet altijd makkelijk om positief te blijven maar dat hebben we vandaag goed gedaan.” Van Galen was ook tevreden over de terugkeer van linksback Imad Zriouil. ,,Hij heeft griep gehad en was nog steeds aan het hoesten. Dat is de reden dat hij als invaller meedeed. Toen hij erin kwam maakte hij gelijk het verschil en scoorde zelf ook nog het laatste doelpunt.”

Na 6 minuten stond de ploeg van Sprundel-trainer Patrick Arnouts achter. Het zijn een paar lastige laatste weken voor Sprundel dat de laatste zes wedstrijden alles verloren heeft. ,,We maken te veel fouten in cruciale momenten en helpen zo de tegenstander in het zadel’’, aldus Arnouts.

UVV - Philippine 4-3 (2-1). 1-0 Djessie Jansen, 2-1 Jeroen Maas, 3-2 Maikel Jansen, 4-3 Maikel Jansen.

UVV-trainer Joey Verhoeven zag zijn ploeg winnen maar was niet helemaal tevreden over het spel. ,,We waren aan de bal niet goed genoeg. We hebben wel verdiend gewonnen maar het was over het algemeen een matige wedstrijd. In de tweede helft moest ik Maikel Jansen noodgedwongen inbrengen door blessures. Hij zat op de bank omdat hij zelf ook pijntjes had. Als invaller maakte hij vervolgens wel het verschil met zijn individuele acties en doelpunten, waarvan de laatste pas tien minuten voor tijd viel.”

Victoria’03 - VVR 4-0 (1-0). 1-0 Sjoerd Renne, 2-0 Sharushan Ponnudurai, 3-0 en 4-0 Renne.

VVR ging er met ruime cijfers af maar volgens trainer Mark Schuiten waren blessures een grote smet op deze wedstrijd. ,,De uitslag van deze wedstrijd boeit eerlijk gezegd niet meer zo heel veel. We hadden al veel geblesseerden, en zagen nu in de warming-up al een van onze spelers zijn enkelbanden waarschijnlijk afscheuren. Toen hij naar het ziekenhuis was gebracht, brak ook nog iemand van ons zijn sleutelbeen. Hij moest dus ook gelijk naar het ziekenhuis. Na een goede eerste helft liepen zij verder uit, maar ik hoop vooral dat onze jongens weer snel herstellen.”

,,We speelden goed tegen een heel verdedigend VVR. Ze hadden een grote kans voor rust en die had eigenlijk moeten zitten maar we komen daar goed weg. Wij scoren vervolgens de 1-0 voor rust en in de tweede helft spelen we het zakelijk uit en scoren er nog drie’’, aldus Victoria-trainer Danny Mathijsen.

Schijf - DSE 2-1 (2-1). 1-0 Rob Adriaensen, 2-0 Gilles Goorden, 2-1 Kjell Hendrickx.

De eerste helft was Schijf de betere ploeg en had het de controle over de wedstrijd. ,,Wij kwamen verdiend 2-0 voor. We hebben de eerste helft weinig tot niks weggegeven, het is alleen jammer van de 2-1 die ongelukkig vanuit een vrije trap binnenvalt. In de tweede helft hadden we het nog even moeilijk en kwamen onder druk te staan, maar DSE wist geen gevaarlijke kansen meer te creëren”, aldus Schijf-trainer Jan Hereijgers. Ook DSE-trainer Peters Sweres gaf aan terecht verloren te hebben. ,,We speelden een slechte eerste helft. We kamen 2-0 achter en scoren gelukkig de 2-1 vanuit een vrije trap’’, vertelt Sweres.

Hoeven - Zundert 0-3.

Door Hoeven gistermiddag met 0-3 te kloppen blijft Zundert de koplopers in het vizier houden. Hoewel het elftal van Jack Sweres ‘pas’ vijfde staat is het gat tot koploper HVV’24 slechts vier punten.

Bovendien heeft Zundert de tweede periodetitel in het vizier, de overwinning in en tegen het de laatste weken op dreef zijnde Hoeven was daarom een belangrijke. ,,We doen inderdaad weer volop mee, al bekijken we het van wedstrijd tot wedstrijd,” probeerde Sweres de hooggespannen verwachtingen te temperen.

Hoewel zeer ervaren, had de trainer een primeur: ,,Ik had volgens mij echt nog nooit van Hoeven gewonnen. Ik had eigenlijk meer van hen verwacht vandaag, ze stonden toch gelijk met ons, maar ze hebben eigenlijk niets gecreëerd. Van onze kant was het misschien voetballend wat minder vandaag, maar de jongens die er stonden sjauwden heel wat af. Een degelijke, maar allesbehalve spectaculaire zege dus.”