Zundert-talent Englebert aast op periodetitel: ‘Onze supporters verdienen een succesje’

In de rubriek ‘oog in oog’ blikken we vooruit op een van de wedstrijden in het West-Brabantse amateurvoetbal. Deze week aandacht voor het inhaalduel Zundert - Hoeven, in de zondag derde klasse A. Bij winst pakt Zundert de periodetitel.

Hoeven degradeerde vorig seizoen als hekkensluiter uit de tweede klasse E, Zundert vloog er via de nacompetitie uit na een confrontatie met TSC. Maar om nou te zeggen dat het beide ploegen een treetje lager, in de derde klasse, goed vergaat... Hoeven won twee van de zeven wedstrijden, Zundert drie. Maar toch kan die laatste ploeg zondag in het inhaalduel de periodetitel pakken. Drie punten zijn dan een vereiste. Anders gaat RBC ermee vandoor.

,,De degradatie was een klap, dus onze supporters verdienen wel een succesje. We gaan er zondag alles aan doen”, belooft Tim Englebert. De jonge spits van Zundert is bezig aan zijn tweede seizoen bij de selectie.

Hoewel de degradatie hard aankwam, betekent het niet alleen maar slecht nieuws. ,,In de tweede klasse hadden we moeite om mee te komen. Het team leed daaronder. En voor jonge spelers zoals ik is het wel makkelijker om in te stromen in de derde klasse.”

Volledig scherm De degradatie kwam hard aan bij Zundert © Pix4Profs/Edwin Wiekens

De 19-jarige Zundertenaar is een van de twee aanvalsleiders van de roodzwarten. Met zijn diepgang hoopt hij voor de doelpunten te zorgen. In de kraker tegen Gastel vond hij al het net. Englebert spreekt dit seizoen van een ‘nieuw begin’, dit seizoen met zijn ploeg. ,,Nieuwe trainer, nieuwe competitie, nieuw systeem”, wijst hij op de komst van Jack Sweres en het nieuwe 4-4-2-systeem van Zundert. De voorgaande jaren onder Ger Musters werd er voornamelijk met drie spitsen gespeeld. Englebert voelt zich vrijer nu hij niet aan de zijlijn geplakt staat.

Toch ging het niet meteen zo lekker. ,,We kenden een lastig begin. Tegen Schijf en HVV’24 hebben we onnodig punten laten liggen. Daarna hebben we ons herpakt en een goede reeks neergezet en gewonnen van goede ploegen als Gastel en Victoria’03. We hebben best wat verliespunten, maar kunnen toch een periodetitel pakken. Daar gaan we ook voor. Het stelt misschien niet veel voor, maar met zo’n periodetitel op zak voetbal je wat vrijer en is de druk eraf.”