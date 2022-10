Zundert schittert op eigen veld: ‘Willen bovenin meedraaien’

,,We hebben terecht gewonnen vandaag’’, begon Zundert-trainer Jan Hereijgers. ,,Het stond goed en we geven weinig weg. De eerste helft hadden we al kunnen scoren maar we vergeten onszelf te belonen. In de tweede helft valt het dan allemaal op zijn plaats. We kwamen een beetje zwak uit de kleedkamer maar geleidelijk aan begon het te lopen. Het was nog even tien minuten onrustig nadat een speler van Philippine rood gekregen had. We waren daardoor even zoekende’’, vertelde Hereijgers.