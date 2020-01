Zundert maakt gehakt van MOC'17 dankzij uniek record

Zundert - MOC’17 7-1 (3-1) 0-1 Redwan Zerhouni, 1-1 Fabian Nelemans (pen.), 2-1 Steven Braspenning, 3-1 Mike Daemen, 4-1 Tim Englebert, 5-1 Tim Goethals, 6-1 Roy Jacobs, 7-1 Rob Gommers.

,,We komen op voorsprong en missen gigantische kansen om er nog één of twee bij te prikken. We hadden Zundert in de beginfase pijn moeten doen”, zag MOC’17-trainer Ger Musters. ,,Vervolgens hebben we ze terug in de wedstrijd geholpen, na de gelijkmaker zakt het volledig weg en geven we de een na de andere goal weg.”

Ook Zundert-trainer Jack Sweres zag een sterker MOC'17 in de beginfase. ,,Het klinkt gek, maar MOC’17 had na de openingstreffer de tweede moeten maken. We speelden te onzorgvuldig en waren bang om fouten te maken. Uiteindelijk maken we een fout bij de 0-1, maar die goal heeft ons goed wakker geschud. Vervolgens zijn we op onze eigen manier gaan voetballen en was MOC’17 snel geen partij meer. Zeven verschillende doelpuntenmakers heb ik ook niet vaak meegemaakt.”

,,Zo had ik mijn terugkeer in Zundert ook niet verwacht. Ik gun ze veel, maar uiteraard niet tegen ons”, baalde Musters.

,,We hebben een fantastisch trainingskamp gehad. Niet dat klassieke trainen, trainen, trainen, maar gewoon gezellig met elkaar omgaan en op zijn tijd een biertje drinken. We zijn gewoon mensen”, vervolgt Sweres. ,,Al moet de gezelligheid ook niet de overhand nemen. We bekijken het van week tot week en zien wel waar het schip strandt.”