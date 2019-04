Zundert laat zich aftroeven door Hoeven, Unitas'30 klopt Cluzona in waar penaltyspektakel

Madese Boys-JEKA 2-1 (2-0) 1-0 Hovsep Manukjan, 2-0 Bjorn de Bruijn, 2-1 Ties Smits.

Winnend coach Mark Klippel (Madese Boys) zag zijn ploeg uiteindelijk moeizaam winnen. ,,Vlak na rust gingen we op jacht naar de derde treffer. Die viel niet, waardoor JEKA in resultaat bleef geloven. Op het laatst kwamen we nog goed weg.” Zijn collega van JEKA, Bas Liebregts: ,,We hebben nu nog wat lucht, maar moeten nog wel twee keer winnen om veilig te zijn.”

Unitas’30 – Cluzona 2-1 (1-1) 6. Ruben Maas 0-1 (pen.), 21. Danny Lauwen 1-1 (pen.), 59. Lauwen 2-1 (pen.).

Het werd een ware penaltyshow in Etten-Leur. Uitgerekend scheidsrechter Ronald Mol, die onlangs ongewild bekendheid vergaarde na de penaltysoap tussen SSV’65 en RBC, wees bij de eerste aanval van Cluzona direct naar de stip. ,,Terecht”, oordeelde Unitas'30-trainer Cees de Rooij na afloop. ,,Het was een overtreding binnen het zestienmetergebied, dan kun je hem geven.”



De thuisploeg stuitte vervolgens op de vijfmansverdediging uit Wouw totdat ook Unitas’30 een penalty kreeg toegewezen. Danny Lauwen, voorafgaand aan de wedstrijd door een blessure nog een vraagteken, schoot de penalty onberispelijk binnen: 1-1.

Na een klein uur spelen werd ook de derde strafschop van de wedstrijd gegeven, opnieuw aan Unitas’30. Wederom stuurde Lauwen Cluzona-doelman Nicky Lodiers de verkeerde hoek in: 2-1.

Lodiers bleef enkele minuten na de 2-1 op de grond zitten na een duel met Unitas’30-spits Roman Witting. Bij een duel met Roman Witting was zijn schoeisel beschadigd. ,,Een reservespeler van ons heeft vervolgens mijn reservepaar uit de kleedkamer gehaald waarna ik weer verder kon.”

Door de schoenenwissel trok scheidsrechter Mol maar liefst negen minuten blessuretijd bij aan de tweede helft. Lodiers ontpopte zich in die blessuretijd bijna tot de held van Cluzona door zeker vijf keer oog-in-oog met de aanvallers van Unitas’30 koel te blijven en zijn ploeg op de been te houden. In de slotseconde was de meegekomen doelman van Cluzona nog dicht bij de gelijkmaker. ,,Het had voor mij onvergetelijk geweest, maar helaas", aldus Lodiers.

Volledig scherm Cluzona-doelman Nick Lodiers speelde een uitstekende wedstrijd tegen Unitas'30, maar kon beide strafschoppen niet keren. © Pix4Profs/Peter Braakmann

De jarige Unitas’30-trainer Cees de Rooij was blij en opgelucht met het verjaardagscadeau dat hij van zijn ploeg kreeg. ,,Het was naar mijn mening geen beste wedstrijd. Daar rekende ik vooraf ook al op. Beide ploegen stonden qua verliespunten bovenaan, dan is het vooral een kwestie om niet te verliezen. Deze drie punten zijn dan zeker ook zeer welkom.”

Rijen - Uno Animo 1-1 (0-1) 0-1 Sil de Veer (pen.), 1-1 Freek Trommelen (pen.)

Rijen-trainer Max Raeven verbleef in Sevilla als coach van het Nederlandse CP-team. Teammanager Hugo van de Groes was niet blij met de puntendeling. ,,We wilden hoog druk zetten, maar na twee minuten kreeg Uno Animo al een strafschop, waardoor we achter de feiten aanliepen.”

Zeelandia Middelburg-Beek Vooruit 3-1 (3-0) 1-0 en 2-0 Niels Luteijn, 3-0 Dennis Kovacevic, 3-1 Joost Schalk.

Arno Gabriels had de zeperd al zien aankomen. ,,De hele week verliep de voorbereiding op deze wedstrijd al niet lekker,” zei de Beek Vooruit-trainer. “In de tweede helft probeerden we nog wat te forceren, maar uiteindelijk was het een terechte nederlaag.”

Sarto - Kruisland 2-3 (1-0) 1-0 Tim Dominicus, 1-1 Ahmed Didi, 1-2 Giovanni Ada, 1-3 Hakan Patan, 2-3 Tim van Bladel (pen.).

,,We waren in de eerste helft slordig in de passing. Na de pauze waren we de bovenliggende partij. Uiteindelijk hebben we nog veel kansen gemist", zei Kruisland-trainer Natalino Storelli.

Hoeven - Zundert 5-2 (2-1) - 1. Mike Daemen 0-1, 25. Jim Franssen 1-1 (pen.), 33. Rob Luijten (e.d.) 2-1, 51, Erwin Roks 3-1, 62 Dennis Verheijen 3-2, 66. Jim Franssen 4-2, 90. Erwin Roks 5-2.

Zundert begon goed aan de wedstrijd en voordat Hoeven wist wat er aan de hand was stonden de gasten al met 0-1 voor. Een combinatie tussen Jaye Musters en Tim Englebert werd door Mike Daemen keurig achter Daminan van Nijnatten gewerkt, 0-1. Het leek een gemakkelijke middag voor Zundert te worden, dat verzuimde om afstand te nemen in de eerste twintig minuten van de wedstrijd.

Vijf minuten later viel dan toch de onverwachte gelijkmaker. Patrick Suijkerbuijk van de thuisploeg lokte een overtreding uit en kreeg als beloning een strafschop van scheidsrechter Bogers. Franssen schoot de elfmeter trap feilloos binnen, 1-1. Vanaf dat moment was Zundert de weg kwijt. Tot overmaat van ramp schoot Rob Luijten de bal uit een voorzet van Franssen achter zijn eigen doelman, 2-1 Na de pauze had Hoeven de wedstrijd onder controle en was de winst geen moment meer in gevaar gekomen.

,,We begonnen heel goed aan de wedstrijd en kwamen ook snel op voorsprong, het was wachten op de 0-2. Voetballend waren we gewoon de betere ploeg. We stonden goed en gingen de duels goed aan. Daarna gaf je de wedstrijd zo uit handen. In die fase waren we ook duidelijk minder scherp dan we begonnen waren”, zei een teleurgestelde Zundert-trainer Ger Musters.