Zundert kruipt door oog van naald tegen Gilze, TSC overtuigend door naar halve finale

nacompetitie voor tweede klasseGilze gaf zondagmiddag een nieuwe betekenis aan het woord dominantie. Tachtig minuten lang domineerde Gilze de wedstrijd, maar in de slotseconden boog tweedeklasser Zundert de score om: 3-2. TSC maakte in eigen huis gehakt van het Zeeuwse HVV'24 en scoorde maar liefst zeven keer.

Zundert - Gilze 3-2 (0-2) 19. Remco van Hoek 0-1, 33. Joep van den Ouweland 0-2, 83. Wim Kas 1-2, 90. Fabian Nelemans 2-2 (pen.), 90+4. Tim Englebert 3-2.

Derdeklasser Gilze zette tweedeklasser Zundert met de rug tegen de muur en leek het klusje voor rust te willen klaren. Na een handvol kansen was het niet onterecht dat Remco van Hoek in de negentiende minuut een corner ongedekt binnenkopte: 0-1. Uitgerekend de scheidsrechter stopte niet veel later een Zundertse aanval door in de weg te lopen bij een dieptepass waarna Gilze razendsnel kon counteren. Een vlotte aanval over de rechterkant belandde via topscorer Rudy van Hoek voor de voeten van Joep van den Ouweland. De oud-prof versnelde en werkte de bal keurig in de verre hoek: 0-2.

Een discutabel moment volgde een kwartier na rust. Bij een volgende kans op de derde treffer ging Zundert-doelman Thomas van Nederkassel naar de grond na een botsing met een tegenstander. Tot ongenoegen van Gilze werd de daaropvolgende binnentikker van Rudy van Hoek afgekeurd. ,,Of dat het breekpunt was? Nee, dat niet. Wat daarna gebeurde was gewoon niet goed van onze kant”, aldus Buchly. Zundert-trainer Ger Musters vond het een terecht afgekeurde goal. ,,Kort daarvoor kreeg de doelman van Gilze voor eenzelfde actie ook een vrije trap mee. Het begon bij ons pas na de aansluitingstreffer echt te lopen.”

Linksback Wim Kas schoot de 1-2 binnen. ,,En dat gebeurt zelden”, lachte hij. ,,In tweehonderd wedstrijden heb ik hooguit tien keer gescoord. Dit was wel direct één van de belangrijkste.” Wat heet, bij het ingaan van de blessuretijd kreeg Zundert een strafschop na een twijfelachtige handsbal. Fabian Nelemans benutte het buitenkansje. In de negen minuten durende blessuretijd was het invaller Tim Englebert die in de kluts de beslissende 3-2 maakte. ,,Die tik dreunt nog wel even na”, aldus Buchly, die na de 3-2 vleugelaanvaller Rick van den Dungen nog zijn tweede gele kaart zag pakken. ,,We kenden een prachtig seizoen, domineerden hier zowat heel de wedstrijd, maar stonden alsnog met lege handen.”

TSC - HVV‘24 7-0 (3-0) 1-0 en 2-0 Tim Rubenkamp, 3-0 Youri van den Boogert, 4-0 Ryan Snoeren, 5-0 Marnix van der Velden, 6-0 en 7-0 Bas Blokdijk.

,,Wanneer je bij deze warmte snel op 1-0 en 2-0 komt, wordt het voetballen gemakkelijker. We zijn gedisciplineerd blijven spelen en er stond vandaag weer een team. Het was een van onze betere wedstrijd van het afgelopen seizoen”, vond TSC-trainer Ad van Seeters.

WSC – RBC 3-1 (2-0) 1-0 Rens van den Hout, 2-0 Mounir Maamar (pen.), 2-1 Anwar Tarfit (pen.), 3-1 Maamar (pen.).

RBC-speler Anwar Tarfit legde zich na afloop neer bij de 3-1-nederlaag in Waalwijk. ,,Over negentig minuten gezien wonnen zij terecht. De eerste twintig minuten waren wij beter vond ik. De openingstreffer hakte er bij ons in. Na rust scoorde ik de aansluitingstreffer waarna we drie grote kansen kregen op de gelijkmaker. Die vielen helaas niet, waarna WSC profiteerde van de ruimtes bij ons achterin.”