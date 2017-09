Zundert kan niet wachten op eerste derby sinds 23 jaar

pollNa 23 jaar wachten is het eindelijk weer eens zover. Zaterdagavond om 19.00 uur staat het dorpse treffen tussen Zundert en Moerse Boys op het programma. Ofwel: 'de derby aller derby's', zoals de wedstrijd wel enigszins gekscherend genoemd wordt in de grensstreek.

Jurgen Arnouts keerde na anderhalf seizoen Roosendaal terug als trainer van Moerse Boys. Als geen ander kent hij de emoties rondom het duel, als man van het dorp en kind van Moerse Boys. Zelf speelde hij de derby weliswaar nooit in competitieverband, Arnouts weet dondersgoed welke gevoelens leven in beide kampen. "Je kan wel zeggen dat het gewoon een van de zesentwintig duels is, maar dat ligt hier toch echt wat anders", zegt Arnouts (44) over de wedstrijd van het jaar.

Zundert - Moerse Boys is de strijd tussen roodzwarte harten en oranjehemden, (Groot-)Zundert tegen Klein-Zundert, maar bovenal een dorpse gebeurtenis waar de hele voetbalminnende grensregio naar uit kijkt. Bijna een kwart eeuw werd ie voor de competitie niet gespeeld, nu voor het eerst op het niveau van de tweede klasse. Op Sportpark De Wildert worden tussen de 1.000 en 1.500 toeschouwers verwacht, haast ongekend voor een wedstrijd in de tweede klasse. "Jammer dat NAC thuis speelt," zegt Arnouts, "anders zou het nog veel drukker worden."

Honkvast

Arnouts kwam dus thuis op het oude nest, waar hij om de hoek woont, waar zijn kinderen voetballen en waar hij zelf ooit in de jeugd begon. Tussen 2012 en 2015 was hij al hoofdtrainer van De Moer en in zijn eerste seizoen toen promoveerde hij met zijn ploeg naar de eerste klasse. De tweede helft van het afgelopen seizoen zag hij van dichtbij hoe zijn voetballiefde degradeerde. Arnouts: "Moerse Boys is een club van honkvaste jongens en daarnaast een over het algemeen jonge ploeg die nog kneedbaar is. Er zit nog veel rek in. Dat is ook de reden dat ik graag terug wilde komen." Dat honkvaste van Moerse Boys-spelers bleek maar weer eens toen er afgelopen zomer wat getrokken werd aan spelverdeler Daan van den Broek. De technicus kon een paar treetjes hoger gaan voetballen, maar kon toch geen afscheid nemen van Sportpark de Akkermolen.

Publieke belangstelling

Volledig scherm Jurgen Arnouts, de trainer van het eerste elftal van voetbalvereniging Moerse Boys uit Zundert. © Johan Wouters Natuurlijk, Arnouts vindt het jammer dat Moerse Boys gedegradeerd is uit de eerste klasse. Toch ziet hij er ook positieve punten in: "We spelen veel wedstrijden in de regio. Daarnaast zitten er veel ploegen in deze klasse die iets gemeenschappelijks hebben. Het zijn vaak dorpsploegen die een bepaalde binding hebben met de gemeenschap en de rest van de vereniging. Dat werkt bevorderlijk voor de publieke belangstelling."



Over een directe terugkeer naar de eerste klasse wil Arnouts het vooralsnog niet hebben. "Je moet reëel zijn. Er zijn elftallen die simpelweg meer kwaliteit hebben, Kruisland bijvoorbeeld." Daarmee noemt hij meteen een van de, in zijn ogen, kanshebbers voor de titel. "Maar ook Cluzona heeft een goede ploeg, net als VOAB. Daarnaast moet je ook denken aan Rijen." En, niet te vergeten: Zundert? "Jazeker," is Arnouts uitgesproken. "Buiten het derbygebeuren heeft ook Zundert gewoon een elftal om rekening mee te houden."

Prognose

Terug naar zaterdagavond . "Er zullen bij beide ploegen weinig geheimen zijn," weet Arnouts. "Zundert weet echt wel dat wij wat anders zijn gaan spelen, wij hebben aan de andere kant ook informatie over hen. Waar wij voor moeten waken? Voor de snelle omschakeling, voor het bijsluiten van de buitenste middenvelders richting strafschopgebied en de standaardsituaties waaruit zij kunnen scoren. Maar bovenal moeten wij zorgen dat zij niet liever van ons willen winnen dan dat wij van hen willen winnen." Wellicht een concrete prognose tot slot? "Nou, laten we vasthouden aan de 52 goals die we dit seizoen willen maken. Dat zijn er twee per wedstrijd. Wanneer we er niet te veel tegen krijgen... Nee, laten we het maar houden op 0-2."

Volledig scherm De derby tussen vv Zundert en Moerse Boys van augustus 2016, in de beker. © Marcel Otterspeer