Zundert euforisch na zege tegen Terneuzen, Groen-Wit worstelt met Philippine en pakt driepunter

HVV'24 - DSE 3-2 (0-1). 0-1 Pjotr Hendrickx, 0-2 Rik Soethout, 1-2 Ties Kerkhaert, 2-2 Gianni Verbraeken, 3-2 Loïc van Willegen.

Tot de 78ste minuut zag het er voor DSE rooskleurig uit in Hulst. Drie standaardsituaties gooiden roet in het eten. ,,Ontiegelijk zuur", bestempelt DSE-trainer Peter Sweres de nederlaag. ,,Alles leek in kannen en kruiken, we waren de bovenliggende partij en hadden het op slot moeten gooien. Het doelpunt van Rik was een fraaie aanval die begon bij Yvar Derijck. Via Kjell Hendrickx kwam de bal tot Rik Soethout die de bal keurig binnenschoot.”