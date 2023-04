Zoon van oud-topspits Mariano Bombarda scoort à la papa op de amateurvelden: ‘Uit de draai, hard in de haak’

amateurvoetbal Groen Wit bekert verder, met dank aan Tijn van Galen: ‘Drie doelpunten en twee assists, dat is natuurlijk lekker’

Op bezoek bij RCS ging Groen Wit op jacht naar een ticket voor de kwartfinale van de KNVB districtsbeker. Groen Wit-trainer Oualid Saadouni deed de beker niet af als een oefenpotje: ,,De competitie is het belangrijkste, maar ook in de beker gaan we volle bak. Het kan best allebei.” Dat liet zijn ploeg met name na rust zien: 2-5.