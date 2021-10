Zomer eindelijk op haar plek bij Bavel: ‘Ik zie ons wel handhaven’

,,Wat moet ik doen om uiteindelijk in het eerste elftal terecht te komen?" Het is een vraag die de afgelopen seizoenen door het hoofd van Zomer heeft gespeeld. Nadat ze alle jeugdelftallen had doorlopen, leek een plek onder de lat bij de hoofdklasser voorbestemd. Het werd echter het keepersshirt van het tweede elftal. ,,Het eerste jaar bij de selectie had ik daar weinig problemen mee. Ik was nog jong, het tweede elftal speelde maar een niveautje lager en zo kon ik flink wat ervaring opdoen."