‘Zoekend’ Dongen opent seizoen met gelijkspel tegen JOS

Talboom rook aan profvoet­bal en knokt nu voor zijn plaats bij VV Dongen: ‘Toen ze belden, was het zo rond’

9:27 Roman Talboom is pas twintig jaar maar heeft al bij heel wat voetbalclubs in de regio gespeeld. De talentvolle vleugelaanvaller mocht bij FC Eindhoven zelfs even ruiken aan het profvoetbal. Inmiddels is Talboom terug in het amateurvoetbal, maar de profdroom opgeven heeft-ie nog niet gedaan. Bij derdedivisionist Dongen, dat dit weekeinde de competitie aftrapt, knokt hij voor een basisplek.