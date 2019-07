Zo bereiden Baronie, Halsteren en Moerse Boys zich voor op het nieuwe seizoen in de hoofdklasse

Dongen voor KNVB-be­ker op bezoek in Friesland

6 juli De loting voor de eerste kwalificatieronde van de KNVB-Beker werd tijdens het VoetbalFestival in de Jaarbeurs in Utrecht gehouden. Hierdoor weten de Brabantse amateurclubs wie hun eerste tegenstander wordt in het avontuur om de Dennenappel.