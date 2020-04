Zilveren Schoen gaat aan neus Loek Schalk voorbij: ‘Maar als spits verleer je het scoren nooit’

Geen kampioenen, geen promovendi en geen degradanten. Voor de amateurclubs was het een waardeloos seizoen. Wat rest zijn de herinneringen. Loek Schalk (26) zat vol in de strijd om de Zilveren Schoen, met Fouad Idabdelhay (Halsteren) als belangrijkste concurrent. De spits was de voornaamste gegadigde om er met de topscorerstitel vandoor te gaan namens Beek Vooruit.

Loek, je had één doelpunt voorsprong op Fouad Idabdelhay in het Zilveren Schoen-klassement. Maar je was in de laatste duels van Beek Vooruit on fire. Was jij op weg naar die felbegeerde prijs?

,,Nou, dat is misschien wat te stellig. Fouad en ik zaten constant dicht op elkaar. Er waren ook nog tien wedstrijden te gaan. In het amateurvoetbal kan dan nog van alles gebeuren. Ik weet in ieder geval dat ik niet op mijn huidige achttien goals zou eindigen. Maar Fouad scoort ook makkelijk bij Halsteren."

Hield je de ranglijst goed in de gaten?

,,Zeker. Het is niet dat ik de hele top kan opnoemen, maar na afloop van onze wedstrijd keek ik wel altijd of Fouad had gescoord. Ik vind het een mooie titel, die Zilveren Schoen. Het is mijn ambitie om die ooit te winnen."

Volgend seizoen een nieuwe kans dus...

,,Tja, zuur, maar het is niet anders. En gelukkig verleer je als spits het scoren nooit. Ik bleef ook niet al te lang in de teleurstelling hangen hoor. Gezondheid is belangrijker. Onze trainer Arno Gabriëls verwoordde het mooi: voetbal is de belangrijkste bijzaak in het leven, maar het blijft een bijzaak."

Over Arno gesproken: hij neemt na vijf jaar afscheid bij jullie. Een afscheid met een periodetitel, waar jullie voor op koers lagen, had mooi geweest.