Zijn werk maakt DIOZ-buitenspeler Davy Dircken dankbaar: ‘Je moet met de dag leven en tevreden zijn met wat je hebt’

De seizoensstart was niet goed. In de eerste drie wedstrijden kreeg DIOZ zeventien doelpunten tegen. ,,De trainer (John van Aert, red.) wilde ons op een andere manier laten spelen. Dat ging moeizaam”, blikt Dircken terug. ,,We zijn na drie of vier wedstrijden terug naar het vertrouwde 4-3-3 gegaan, waar we al jaren in spelen. De verdediging staat nu goed, we scoren zelf makkelijker. We zijn meer op winst gefocust en minder op het voorkomen van tegendoelpunten.”

Quote Ik kreeg vaak te horen dat ik niet te lief moest zijn en vaker naar de goal moest kijken Davy Dircken, nu gedeeld clubtopscorer bij DIOZ met zeven goals.

Het leidde direct tot minder tegendoelpunten en betere resultaten. Voor de winterstop werden al veel punten gepakt, waardoor de club nu comfortabel in de middenmoot staat van de vierde klasse C. ,,Het vertrouwen in het elftal kwam snel terug. Iedereen voelt zich beter.”

Doelgerichter

Ook Dircken vond weer het vertrouwen aan de zijlijn. Daarbij is de rechtsbuiten dit seizoen een stuk doelgerichter waardoor hij samen met Roland van Hooff topscorer is voor DIOZ met zeven doelpunten. ,,In het verleden gaf ik voornamelijk assists, ik scoorde niet vaak. Ik kreeg vaak te horen dat ik niet te lief moest zijn en vaker naar de goal moest kijken.” Dat advies nam Dircken ter harte en zo scoort hij dit seizoen vaker dan dat hij de bal op een presenteerblaadje aan een teamgenoot geeft.

Quote Je moet met de dag leven en tevreden zijn met wat je hebt Davy Dircken

,,Ik leer veel van John, net als dat ik in het verleden veel van andere trainers geleerd heb. Met name van Hans Heeren. Hij was in mijn beginjaren hoofdtrainer en toen heb ik mezelf echt ontwikkeld. Van John leer ik bijvoorbeeld hoe ik de diepte kan zoeken, dan kom je voor de goal. Een assist en een doelpunt zijn allebei even belangrijk, maar het gevoel van zelf scoren is echt anders. Een doelpunt maken, maakt meer los.”

Begeleiding van mensen met hersenletsel

Maar het leven van Dircken draait niet om doelpunten maken. Voor zijn werk begeleidt Dircken als bewegingsagoog bij Amarant mensen met niet-aangeboren hersenletsel. ,,Daar leer ik zelf ook veel van. Je moet met de dag leven en tevreden zijn met wat je hebt.”

Dat is Dircken dan ook bij DIOZ. ,,Ik geniet elke dag dat ik op het veld sta. Ik speel hier in mijn eigen dorp, er zijn altijd vrienden en bekenden op de vereniging. Sporten is hartstikke leuk. Een training of wedstrijd mis ik zelden.”

Nu handhaving in de vierde klasse ruim voor het einde van de competitie al vrij zeker is kijkt de ploeg uit Zegge iets verder. ,,De doelstelling was handhaving, we wilden de nacompetitie ontlopen. Halverwege hebben we dat bijgesteld. We proberen nacompetitie voor promotie te halen, maar dat zal lastig worden.”

DIOZ moet dan zes punten goedmaken op nummer vier DIA en ook andere ploegen passeren op de ranglijst. Het lijkt dit seizoen iets te hoog gegrepen voor de groenwitten, maar wellicht dat het er in de toekomst van komt. ,,Als we dit team nog een aantal jaren bij elkaar kunnen houden weet je niet wat er mogelijk is. Ik ben wel benieuwd naar de derde klasse.”