Zevental FC Bergen krijgt dertien goals tegen, Hoeven winnaar van het weekend

RBC - Victoria'03 6-0 (4-0) 1-0 Jovanni van Nijnatten, 2-0 Mujib Yaqoubi, 3-0, 4-0 en 5-0 J. van Nijnatten, 6-0 Sven van Son.

RBC-trainer Danny Mathijssen was niet verrast door de grote zege. ,,Ik had de zege verwacht, maar 6-0 niet", aldus Mathijssen. Jovanni van Nijnatten was de grote uitblinker. ,,Vorige week had ik hem gepasseerd omdat hij een tijdje niet had gescoord. Nu bewees hij mijn ongelijk."

FC Bergen - HVV'24 0-13 (0-3) Roy van Dorsselaer 0-1, Joost Boogaert 0-2, 0-3, 0-5 en 0-9, Sinan Coban 0-4 en 0-13, Jasper Sponselee 0-6, 0-8, 0-10, Joshua Geerten 0-7, Jozue Weever 0-11 en 0-12.

Vier spelers van de thuisploeg zagen rood waarna de score vrij snel opliep tot 0-13. ,,Ik praat niet graag over de scheids, maar naar mijn mening liep hij te zoeken", zei FC Bergen-coach Patrick Vermeulen. ,,De rode kaart van Ricky Bergmans praat ik absoluut niet goed. Maar daarna bleef hij met kaarten strooien. Ik zeg het niet graag, maar het was schandalig. Ik heb deze scheidsrechter betere wedstrijden zien fluiten."

Hoeven - UVV'40 4-0 (2-0) 1-0 Dominic van Oosterhout, 2-0 Robert Frerichs, 3-0 Van Oosterhout, 4-0 Jim Franssen.

De tactiek van Hoeven-coach Eric Koenraads was om UVV'40 meteen onder druk te zetten. ,,Dat werkte. Het verzet van UVV'40 was na de 2-0 gebroken. Gezien de gedroomde resultaten op andere velden zijn we de winnaar van het weekend." UVV'40-trainer Johan Gabriëls schrok niet van de nederlaag bij Hoeven. ,,De aanstaand kampioen in mijn ogen. Het zit duidelijk goed bij hen in de kleedkamer. In de rust hebben we het een en ander nog omgezet, maar na de 3-0 was ons verzet gebroken."

Roosendaal - Terneuzen 2-1 (1-0) 1-0 Tom van den Borst (penalty), 2-0 Jordi Nollen, 2-1 Marc Verwei.

Roosendaal-trainer Peter Sweres zag een 'verdiende zege'. ,,De overwinning telt in deze fase van het seizoen. Wonderbaarlijk bleef hun verdediger op het veld nadat hij onze spits vanachter neerhaalde. We zijn nauwelijks in de problemen geweest."

Breskens - Steenbergen 0-5 (0-1) 0-1 Xander Burggraaf, 0-2 Jordy Dam, 0-3 Stijn Baarendse, 0-4 Stijn Heideman, 0-5 Lars Machielse.

Op een bijveld won Steenbergen overtuigend. ,,Er werd nog getwijfeld of de wedstrijd kon doorgaan", zei Steenbergen-coach Marco Ernest. ,,We hebben verdiend gewonnen. We moeten vooral naar onszelf blijven kijken."

Gastel - Philippine 1-1 (1-0) 1-0 Pascal van Caam, 1-1 Derrit Longueville.

Gastel liet dure punten liggen tegen concurrent Philippine.