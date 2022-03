Zelfs een ‘vervloekt’ scorebord kan Victoria'03 niet van winnen houden: ‘Deze is wel erg lekker’

Zaterdag 4D Olympia’60 en Dongen delen de punten in derby

In de zaterdag 3B werd Zwaluwe - Kapelle afgelast, in 3D ging MVV’58 - ONI ook niet door. In zaterdag 4D won Oosterhout van SSC’55 en deelden Olympia’60 en Dongen de punten. Boeimeer - The Gunners, Berkdijk - RFC, DESK - Rijen en Baronie - SCO is allemaal verplaatst.

5 maart