Zege verschaft Bavel weer wat lucht, Thijs de Wit schiet Roosendaal naar ruime zege

Kruisland - Beek Vooruit 4-0 (3-0). 1-0 Yves Nyemb, 2-0 Richelor Sprangers, 3-0 Jeremy Goveia, 4-0 Fredson Lucas.

,,Binnen de minuut was het al raak en konden alle plannen de prullenbak in. Na 24 minuten was het al 3-0, en was het met het oog op de komende duels vooral zorgen dat alles heel bleef,” aldus Beek-trainer Marcel van Helmond.

,,We speelden met name voor rust erg goed, na de 4-0 was het duel meer een formaliteit. We namen wat gas terug met het oog op de wedstrijd tegen RBC van volgende week,” aldus winnend trainer John Taks.

Cluzona - Bavel 2-3 (0-2). 0-1 Niek Akkermans, 0-2 Milo de Kort, 1-2 Lucas Sanders, 2-2 Sam Snoeijs, 2-3 Donny van Gool.

Bavel-trainer Coen Rijppaert keek tevreden terug: ,,Welkome, en bovendien niet onverdiende punten vandaag. Na rust kwamen zij vrij snel terug tot 2-2. We rechtten daarna de rug, met de 2-3 tot gevolg, daarna kwamen we eigenlijk nooit meer in gevaar."

RBC - Rijen 3-0 (1-0). 1-0 Giovanni Moerland, 2-0 Anwar Tarfit, 3-0 Randy Elst.

De thuisclub domineerde, en gaven Rijen weinig kans op een beter resultaat. De bezoekers bivakkeren daardoor met Cluzona in een stukje niemandsland in de stand. ,,Zeer tevreden met het veldspel vandaag, wat een goede overwinning opleverde. Jammer dat de enige kans die zij kregen, nota bene in de slotminuut, een rode kaart opleverde voor doelman Matthias Deleij,” aldus trainer Ruud Pennings van RBC.

Roosendaal - Madese Boys 5-0 (3-0). 1-0, 2-0 en 3-0 Thijs de Wit, 4-0 Yoeri van Deventer, 5-0 Jesper de Wit.

,,Laten we maar zeggen dat we een absolute offday hadden vandaag,” verzuchtte Made-trainer Dion Schuurmans. ,,Van de week konden we nog eens drie man toevoegen aan de al zeer lange blessurelijst, dat kunnen wij gewoon niet opvangen.”

,,We startten sterk en kwamen door de hattrick van Thijs de Wit al binnen een kwartier op 3-0. Desondanks bleef de tegenstander vooral defensief denken. Na rust namen we verder afstand. Een zeer welkome eerste zege na de winterstop, dat hadden we wel even nodig,” aldus Roosendaal-trainer Mark Klippel.

TSC - JEKA 5-0 (4-0). 1-0 Tom Rijvers, 2-0, 3-0 en 4-0 Bas Blokdijk, 5-0 Ryan Snoeren.

,,Nadat JEKA na 24 minuten met een man minder kwam te staan en we meteen scoorden werden de ruimtes groter waarvan wij profiteerden. Toch mijn complimenten aan JEKA dat bleef voetballen, aldus TSC-trainer Ad Looijmans.

Collega-coach Ivo van Moergestel kocht daar weinig voor: ,,Eigenlijk hadden zij na 10 minuten al rood moeten krijgen, na de terechte kaart aan onze kant liepen zij vlot uit naar 3-0, Jammer, want ik had na de thuiswedstrijd echt het gevoel dat er wat inzat vandaag.”