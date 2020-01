‘Zeeuws’ Baronie via Kloetinge door in beker: ‘Lekker zeg’

Bank, verwarming en een dekentje of een houten tribune in de venijnige kou? De verleiding moet groot zijn om op een doordeweekse januariavond de voordeur achter je dicht te trekken. Baronie tegen Kloetinge bij de laatste 32 van de districtsbeker is zo’n verrukking. Die wedstrijd ligt voor veel Baronnen dichterbij het hart dan menig streekderby. Met Bjorn Quartel, Mark Schuit, Jason Tjien-Fooh én Aart Veldhof heeft de club vier oud-Kloetingers in de gelederen. Trainer Jurriaan van Poelje is ook afkomstig uit Zeeland. Tel daarbij op dat de tegenstander van woensdagavond bovenaan staat in hun eerste klasse en je hebt een erg mooi bekeraffiche.