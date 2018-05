Zaterdagteam Halsteren productiefste ploeg van Nederland: 142 goals

Het zaterdagteam van Halsteren is al een tijdje geleden kampioen, maar strijdt nog wel om een heel andere - misschien wel veel grotere - eer. Halsteren zaterdag is momenteel het meest scorende team van Nederland.

Na 23 wedstrijden heeft de ongeslagen kampioensploeg van Remco van Haaren inmiddels al 142 goals gemaakt. Het is overigens de enige club uit West-Brabant. Apollo’69, uitkomend in dezelfde klasse (zaterdag 4B), staat in deze klasse tweede met zijn 114 treffers.

Opvallend aan de top 10 van productiefste clubs in Nederland is dat alle teams uitkomen in het zaterdagvoetbal. Het district Zuid 1, waarvan West-Brabant deel uitmaakt, is met drie ploegen vertegenwoordigd. Dat geldt ook voor het district West 1 (grofweg Noord-Holland).

Luctor Heinkenszand en Apollo’69 zijn samen met De Flamingo’s de enige nummers twee in deze ranglijst. Alle andere clubs, waaronder Halsteren, zijn koploper of al kampioen.

Topscorer

Mike de Nijs heeft er van die 142 liefst 46 gemaakt en is daarmee topscorer in West-Brabant. Hij is niet de productiefste man van Nederland. Quinn Mekel, van Velocitas, heeft er dit seizoen al 61 (!) in liggen. Tim Posthuma (SWZ) heeft ook 46 keer gescoord.

De Nijs is veruit de meest scorende speler van Halsteren. Roy van Gils staat op 27 goals, Twan van Mechelen op 25. Daarna volgt Marwan Achahbar met 12 treffers.

Volledig scherm © Rudy Boogert